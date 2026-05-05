ما هي التحديات التي تنتظر الجزائر بعد رئاستها للبرلمان الأفريقي؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ما هي التحديات التي تنتظر الجزائر بعد رئاستها للبرلمان الأفريقي؟
سبوتنيك عربي
في إنجاز دبلوماسي وبرلماني جديد يعكس تنامي نفوذها داخل القارة السمراء، فازت الجزائر برئاسة البرلمان الأفريقي لأول مرة منذ تأسيسه، بعد انتخاب عضو مجلس الأمة... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
تقارير سبوتنيك
وفي السياق، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الفوز يعد مكسبًا سياسيًا ذا دلالة كبيرة، لأنه يكرس الثقة التي باتت تحظى بها الجزائر داخل المؤسسات الإفريقية، ويعكس نجاح دبلوماسيتها في تعزيز حضورها ضمن دوائر صنع القرار القاري، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها أفريقيا والحاجة المتزايدة إلى أدوار قيادية قادرة على الدفع بمسار التكامل والتنمية".
ما هي التحديات التي تنتظر الجزائر بعد رئاستها للبرلمان الأفريقي؟

- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
في إنجاز دبلوماسي وبرلماني جديد يعكس تنامي نفوذها داخل القارة السمراء، فازت الجزائر برئاسة البرلمان الأفريقي لأول مرة منذ تأسيسه، بعد انتخاب عضو مجلس الأمة فاتح بوطبيق رئيسًا للهيئة التشريعية للاتحاد الأفريقي للعهدة 2026-2029، خلال الجلسة العامة المنعقدة في مدينة ميدراند في جنوب أفريقيا، بحصوله على 119 صوتًا من أصل 152.
وفي السياق، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الفوز يعد مكسبًا سياسيًا ذا دلالة كبيرة، لأنه يكرس الثقة التي باتت تحظى بها الجزائر داخل المؤسسات الإفريقية، ويعكس نجاح دبلوماسيتها في تعزيز حضورها ضمن دوائر صنع القرار القاري، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها أفريقيا والحاجة المتزايدة إلى أدوار قيادية قادرة على الدفع بمسار التكامل والتنمية".

وأضاف: "أعتقد أن انتخاب الجزائر من قبل ممثلي شعوب القارة الأفريقية بحدود ثمانين بالمئة لصالح ممثل الجزائر فاتح بوطبيق يأتي في سياق المصداقية والاحترام الذي تحظى به الجزائر من قبل عموم الدول الأفريقية".

وتابع: "استطاعت الجزائر أن تفوز بهذا المنصب، وسابقا فازت بمنصب مهم جدا وهو نائب مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك عضويتها في محكمة أفريقيا لحقوق الإنسان، هي كلها انتصارات دبلوماسية تعكس عمق الاحترام الذي تحظى به الجزائر من قبل الشعوب الأفريقية".
وتابع: "الجزائر اليوم من خلال هذا المنصب ستجتهد في تمثيل الدبلوماسية البرلمانية والرسمية، و ستسمح بتشكيل تكتل داخل أفريقيا يدفع نحو التأسيس نحو مقاربة ذات الأبعاد الثلاثة وهي الأمن والتنمية والسلام، بهدف القضاء على الأزمات والنزاعات الأفريقية بدءا بالسودان والكونغو وليبيا ومنطقة الساحل، لذا هي مجموعة من الأزمات التي للأسف مازالت تنهك القارة الأفريقية ، وتبعدها عن المسارات الصحيحة للتنمية والاستقرار" .
وشدد ربيج على أن "الجزائر ستضاعف جهودها ومساعيها الحميدة والوساطات بين الدول الأفريقية للقضاء على الأزمات، ورئاستها فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول القوية مثل روسيا والصين، في ظل الأجندات الغربية التي تحاول إبقاء المنطقة الأفريقية مسرحا للتوتر والتدخل الأجنبي، وفي دائرة التبعية والفقر والأزمات، لذلك أمام الجزائر مهمة صعبة في المستقبل، خاصة مستقبل أفريقيا، وسيعول عليها عبر محددات القوة التي ستقود قاطرة التغيير في أفريقيا".
واستدرك: "بالتأكيد ستكون هناك عراقيل ورفض من الدول الاستعمارية السابقة وستحاول عرقلة كل مسارات التنمية في القارة، لكن يبدو انها ستتراجع كأمر حتمي".
وجاء انتخاب المترشح الجزائري فاتح بوطبيق تتويجا لمسار انتخابي ناجح بدأ داخل المجموعة الجيوسياسية لشمال أفريقيا، حيث تمكن فاتح بوطبيق من حسم الانتخابات الأولية في 29 أبريل/ نيسان الماضي، بعد حصوله على 19 صوتًا مقابل 4 أصوات فقط لبقية المترشحين، وهو ما عكس حجم الإجماع الإقليمي حول كفاءته البرلمانية وخبرته السياسية.
