https://sarabic.ae/20260507/منتدى-قازان-2026-يناقش-مستقبل-الصحافة-الدولية-والذكاء-الاصطناعي-1113180614.html
"منتدى قازان 2026" يناقش مستقبل الصحافة الدولية والذكاء الاصطناعي
"منتدى قازان 2026" يناقش مستقبل الصحافة الدولية والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
سيعقد منتدى إعلامي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، جامعًا أكثر من 40 ممثلًا إعلاميًا من رابطة الدول... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T09:28+0000
2026-05-07T09:28+0000
2026-05-07T09:28+0000
منتدى قازان 2026
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049685858_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c07636fa76f0b9ae95f583555cc1c2ed.jpg
وتتولى تنظيم المنتدى مؤسسات حكومية وإعلامية رائدة، هي: مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا - العالم الإسلامي، والوكالة الوطنية للصحافة والإعلام "تاتميديا"، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.وقال مارات غاتين، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية ومساعد رئيس جمهورية تتارستان: "لم تعد وسائل الإعلام اليوم مجرد قناة لنقل المعلومات، بل أصبحت أداة فعّالة لبناء الثقة بين الدول. وتسهم هذه المنتديات الإعلامية في بناء حوار مباشر بين الأوساط المهنية، وإيجاد أرضية مشتركة، والاستجابة بشكل أسرع للتحديات المعاصرة".وقال عيدار سليمغارايف، رئيس وكالة تاتميديا الجمهورية للصحافة والإعلام: "يشهد المجال الإعلامي اليوم تطوراً سريعاً، حيث تتغير الأدوات والأساليب والمناهج المتبعة في إنتاج المحتوى. ومن المهم أن يشارك المجتمع الإعلامي في صياغة القواعد وتحديد مسار تطور هذا المجال. وبالنسبة لنا، كمجموعة إعلامية إقليمية، من المهم إنشاء منصات لمناقشة القضايا الواقعية، وتبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع مشتركة. ويعدّ المنتدى الإعلامي نقطة التقاء مثالية للحوار المهني".مدينة قازان تستضيف منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" السنويمعرض العقارات الدولي يستقطب مطورين من جميع أنحاء العالم إلى منتدى قازان
https://sarabic.ae/20260422/منتدى-قازان-يستضيف-أول-معرض-دولي-لمشاريع-الاستثمار-والبنية-التحتية----1112782663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049685858_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63ab91db0b82a061d5958cec7eaa6710.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى قازان 2026, روسيا, العالم
منتدى قازان 2026, روسيا, العالم
"منتدى قازان 2026" يناقش مستقبل الصحافة الدولية والذكاء الاصطناعي
سيعقد منتدى إعلامي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، جامعًا أكثر من 40 ممثلًا إعلاميًا من رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث سيناقش الصحفيون والمدونون ومديرو وسائل الإعلام من المجتمع الإعلامي الدولي الاتجاهات الحالية والحلول العملية وأطر التعاون المستقبلي.
وتتولى تنظيم المنتدى مؤسسات حكومية وإعلامية رائدة، هي: مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا - العالم الإسلامي، والوكالة الوطنية للصحافة والإعلام "تاتميديا"، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويتمحور موضوع المنتدى حول "الرمز التراثي: التطور الرقمي للمعنى". وستكون الجلسة العامة بعنوان "التعاون الإعلامي: روسيا - العالم الإسلامي" الحدث الأبرز، حيث سيناقش المشاركون كيفية تغير المشهد الإعلامي وأشكال التفاعل المطلوبة دوليًا. وإلى جانب البرنامج المخصص للأعمال، سيحظى المشاركون بجولة صحفية في أكبر شركات تتارستان لتعريفهم بالإمكانيات الصناعية للجمهورية.
وقال مارات غاتين، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية ومساعد رئيس جمهورية تتارستان: "لم تعد وسائل الإعلام اليوم مجرد قناة لنقل المعلومات، بل أصبحت أداة فعّالة لبناء الثقة بين الدول. وتسهم هذه المنتديات الإعلامية في بناء حوار مباشر بين الأوساط المهنية، وإيجاد أرضية مشتركة، والاستجابة بشكل أسرع للتحديات المعاصرة".
وقال عيدار سليمغارايف، رئيس وكالة تاتميديا الجمهورية للصحافة والإعلام: "يشهد المجال الإعلامي اليوم تطوراً سريعاً، حيث تتغير الأدوات والأساليب والمناهج المتبعة في إنتاج المحتوى. ومن المهم أن يشارك المجتمع الإعلامي في صياغة القواعد وتحديد مسار تطور هذا المجال. وبالنسبة لنا، كمجموعة إعلامية إقليمية، من المهم إنشاء منصات لمناقشة القضايا الواقعية، وتبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع مشتركة. ويعدّ المنتدى الإعلامي نقطة التقاء مثالية للحوار المهني".