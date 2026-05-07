https://sarabic.ae/20260507/نتنياهو-يوجه-رسالة-بعد-إعلان-اغتيال-قائد-وحدة-الرضوان-التابعة-لـحزب-الله-اللبناني-1113187570.html

نتنياهو يوجه رسالة بعد إعلان اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني

نتنياهو يوجه رسالة بعد إعلان اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T12:39+0000

2026-05-07T12:39+0000

2026-05-07T12:39+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار حزب الله

إسرائيل

لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

وقال في بيان مصور: "هذا هو نفس الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال، لقد اعتقد أنه يستطيع مواصلة توجيه الهجمات ضد قواتنا ومجتمعاتنا من مقره الإرهابي السري في بيروت". وأضاف: "يبدو أنه قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في بيروت، فقرأها، ولن يتكرر ذلك". وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل قتلت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 200 عنصر من "حزب الله" اللبناني. وتابع: "نفعل الشيء نفسه في قطاع غزة، حيث نقضي على الخلايا الإرهابية، بما في ذلك ما حدث بالأمس".وفي كلا الجبهتين، وكذلك في إيران، يسري وقف إطلاق النار المدعوم من أمريكا، وترفض كل من حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني نزع سلاحهما. ويواجه نتنياهو انتخابات وطنية، خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن المؤكد أن قيادته لحروب ما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ستكون قضية محورية فيها.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة قبل قليل على ضاحية بيروت الجنوبية استهدف خلالها قائد قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.وقال كاتس في بيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا أصدرنا تعليمات بشن هجوم الآن في بيروت على قائد قوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله، بهدف تصفيته.. عناصر قوة الرضوان مسؤولون عن إطلاق النار باتجاه بلدات إسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابا إسرائيليا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل ما يزيد عن 2679 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260507/ما-تداعيات-اغتيال-إسرائيل-لقائد-الرضوان-في-حزب-الله-اللبناني-وما-تأثيرها-على-ملف-التفاوض؟-1113185655.html

https://sarabic.ae/20260131/داخلية-غزة-مقتل-5-ضباط-وإصابة-15-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-مركز-شرطة-حي-الشيخ-رضوان-1109847822.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان, العالم العربي