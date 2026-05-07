نتنياهو يوجه رسالة بعد إعلان اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يوجه رسالة بعد إعلان اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال في بيان مصور: "هذا هو نفس الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال، لقد اعتقد أنه يستطيع مواصلة توجيه الهجمات ضد قواتنا ومجتمعاتنا من مقره الإرهابي السري في بيروت". وأضاف: "يبدو أنه قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في بيروت، فقرأها، ولن يتكرر ذلك". وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل قتلت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 200 عنصر من "حزب الله" اللبناني. وتابع: "نفعل الشيء نفسه في قطاع غزة، حيث نقضي على الخلايا الإرهابية، بما في ذلك ما حدث بالأمس".
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال في بيان مصور: "هذا هو نفس الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال، لقد اعتقد أنه يستطيع مواصلة توجيه الهجمات ضد قواتنا ومجتمعاتنا من مقره الإرهابي السري في بيروت".
وأضاف: "يبدو أنه قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في بيروت، فقرأها، ولن يتكرر ذلك".
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل قتلت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 200 عنصر من "حزب الله" اللبناني.
وتابع: "نفعل الشيء نفسه في قطاع غزة، حيث نقضي على الخلايا الإرهابية، بما في ذلك ما حدث بالأمس".
وفي كلا الجبهتين، وكذلك في إيران، يسري وقف إطلاق النار المدعوم من أمريكا، وترفض كل من حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني نزع سلاحهما.
ومضى نتنياهو: "أقول لأعدائنا بأوضح صورة ممكنة: لا يتمتع أي إرهابي بالحصانة، كل من يهدد إسرائيل يعرض حياته للخطر".
ويواجه نتنياهو انتخابات وطنية، خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن المؤكد أن قيادته لحروب ما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ستكون قضية محورية فيها.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة قبل قليل على ضاحية بيروت الجنوبية استهدف خلالها قائد قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال كاتس في بيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا أصدرنا تعليمات بشن هجوم الآن في بيروت على قائد قوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله، بهدف تصفيته.. عناصر قوة الرضوان مسؤولون عن إطلاق النار باتجاه بلدات إسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابا إسرائيليا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل ما يزيد عن 2679 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
