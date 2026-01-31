https://sarabic.ae/20260131/داخلية-غزة-مقتل-5-ضباط-وإصابة-15-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-مركز-شرطة-حي-الشيخ-رضوان-1109847822.html
داخلية غزة: مقتل 5 ضباط وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز شرطة حي الشيخ رضوان
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل خمسة ضباط من الشرطة الفلسطينية، وإصابة 15 آخرين من ضباط وعناصر الشرطة، جراء غارة جوية
2026-01-31T15:09+0000
2026-01-31T15:09+0000
2026-01-31T15:09+0000
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن الغارة أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى ومصابين من بين المواطنين المراجعين داخل المقر والنازحين المحيطين به، فيما لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأكدت الوزارة أن استمرار مثل هذه الاستهدافات للمدنيين والعاملين في المجالات المدنية والإنسانية، رغم سريان الاتفاق، يعكس سعي الجانب الإسرائيلي لإفشال الجهود الدولية لوقف ما وصفته بـ"الإبادة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ أكثر من عامين.وشددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل بأداء واجباتها في حفظ الأمن وخدمة المواطنين، مهما بلغت حدة الاعتداءات، داعية الوسطاء إلى الضغط الفوري على إسرائيل لوقف هذه العمليات وتجنيب المدنيين والمرافق المدنية "آلة الموت والدمار".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قواته، بالتعاون مع جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي)، نفذت ضربات استهدفت قادة وعناصر وبنى تحتية تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مستودع أسلحة، وموقع إنتاج أسلحة، وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بـ"خطورة بالغة" إلى أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه سيواصل التحرك ضد ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية" لحماية قواته ومواطنيه، وفق تعبيره.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل خمسة ضباط من الشرطة الفلسطينية، وإصابة 15 آخرين من ضباط وعناصر الشرطة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مركز شرطة حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن الغارة
أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى ومصابين من بين المواطنين المراجعين داخل المقر والنازحين المحيطين به، فيما لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وأدانت الوزارة الهجوم بشدة، واصفة إياه بـ"المجزرة النكراء" وبأنه "استخفاف صارخ" باتفاق وقف إطلاق النار والوسطاء الضامنين له، معتبرة أنه "تحدٍ مباشر للمجتمع الدولي".
وأكدت الوزارة أن استمرار مثل هذه الاستهدافات للمدنيين والعاملين في المجالات المدنية والإنسانية، رغم سريان الاتفاق، يعكس سعي الجانب الإسرائيلي لإفشال الجهود الدولية لوقف ما وصفته بـ"الإبادة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع
منذ أكثر من عامين.
وشددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل بأداء واجباتها في حفظ الأمن وخدمة المواطنين، مهما بلغت حدة الاعتداءات، داعية الوسطاء إلى الضغط الفوري على إسرائيل لوقف هذه العمليات وتجنيب المدنيين والمرافق المدنية "آلة الموت والدمار".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قواته، بالتعاون مع جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي)، نفذت ضربات استهدفت قادة وعناصر وبنى تحتية تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية جاءت عقب حادثة وقعت أمس الجمعة في منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قال إن "8 مسلحين خرجوا من شبكة أنفاق تحت الأرض"، مشيرًا إلى أن "الضربات التي نُفذت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم (السبت)، أسفرت عن استهداف 4 قادة وعناصر من الحركتين في مناطق متفرقة من القطاع".
وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مستودع أسلحة، وموقع إنتاج أسلحة، وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس
وسط قطاع غزة".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بـ"خطورة بالغة" إلى أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه سيواصل التحرك ضد ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية" لحماية قواته ومواطنيه، وفق تعبيره.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة
، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.