https://sarabic.ae/20260131/داخلية-غزة-مقتل-5-ضباط-وإصابة-15-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-مركز-شرطة-حي-الشيخ-رضوان-1109847822.html

داخلية غزة: مقتل 5 ضباط وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز شرطة حي الشيخ رضوان

داخلية غزة: مقتل 5 ضباط وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز شرطة حي الشيخ رضوان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل خمسة ضباط من الشرطة الفلسطينية، وإصابة 15 آخرين من ضباط وعناصر الشرطة، جراء غارة جوية... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T15:09+0000

2026-01-31T15:09+0000

2026-01-31T15:09+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696921_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_29bcf2a70d5a3786faa4e59a459c6028.jpg

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن الغارة أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى ومصابين من بين المواطنين المراجعين داخل المقر والنازحين المحيطين به، فيما لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأكدت الوزارة أن استمرار مثل هذه الاستهدافات للمدنيين والعاملين في المجالات المدنية والإنسانية، رغم سريان الاتفاق، يعكس سعي الجانب الإسرائيلي لإفشال الجهود الدولية لوقف ما وصفته بـ"الإبادة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ أكثر من عامين.وشددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل بأداء واجباتها في حفظ الأمن وخدمة المواطنين، مهما بلغت حدة الاعتداءات، داعية الوسطاء إلى الضغط الفوري على إسرائيل لوقف هذه العمليات وتجنيب المدنيين والمرافق المدنية "آلة الموت والدمار".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قواته، بالتعاون مع جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي)، نفذت ضربات استهدفت قادة وعناصر وبنى تحتية تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مستودع أسلحة، وموقع إنتاج أسلحة، وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بـ"خطورة بالغة" إلى أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه سيواصل التحرك ضد ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية" لحماية قواته ومواطنيه، وفق تعبيره.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260131/الجيش-الإسرائيلي-الهجمات-الأخيرة-في-غزة-ردا-على-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109841189.html

https://sarabic.ae/20260131/الدفاع-المدني-في-غزة-29-قتيلا-معظمهم-من-الأطفال-والنساء-جراء-قصف-إسرائيلي-على-القطاع-1109840309.html

https://sarabic.ae/20260131/الأمم-المتحدة-العائلات-في-غزة-تواجه-ظروفا-شتوية-قاسية---1109840033.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية