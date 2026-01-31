https://sarabic.ae/20260131/الأمم-المتحدة-العائلات-في-غزة-تواجه-ظروفا-شتوية-قاسية---1109840033.html

الأمم المتحدة: العائلات في غزة تواجه ظروفا شتوية قاسية

أكدت الأمم المتحدة أن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، ما تزال تواجه ظروفًا شتوية قاسية، مشيرة إلى وفاة 11 طفلًا تجمّدًا من شدة البرد، منذ بداية فصل الشتاء. 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، ونقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، إن "موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا باستمرار معاناة العائلات في غزة، من الظروف الشتوية القاسية". ولفت إلى وفاة طفل، آخر الأسبوع الماضي، بسبب البرد، ما رفع عدد الأطفال الذين قضوا تجمّدًا، منذ بداية الشتاء الحالي، إلى 11 طفلًا.وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة للحد من اعتماد السكان على الخيام في القطاع"، مؤكدًا ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، والعمل على توسيع نطاقها. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن "الكهرباء والمياه انقطعت خلال الأيام القليلة الماضية عن مدارس ومراكز صحية في القدس الشرقية، ما أدى إلى تعطّل خدمات حيوية لآلاف الأشخاص". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

