https://sarabic.ae/20260130/حماس-تندد-باستمرار-قصف-الاحتلال-للمدنيين-في-غزة-إرهاب-وتصعيد-خطير-1109821461.html
"حماس" تندد باستمرار قصف الاحتلال للمدنيين في غزة: "إرهاب وتصعيد خطير"
"حماس" تندد باستمرار قصف الاحتلال للمدنيين في غزة: "إرهاب وتصعيد خطير"
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن استمرار قصف إسرائيل للمدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة يعد "إرهابا وتصعيدا خطيرا". 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T19:16+0000
2026-01-30T19:16+0000
2026-01-30T19:16+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109821304_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_eb80acca2b8215e885527c3826ee6c47.jpg
جاء ذلك في تعليق الحركة على آخر الهجمات التي استهدفت مخيم المغازي وخيمة في منطقة المواصي، وأسفرت عن مقتل شابين، وإصابة آخرين بينهم امرأة حامل.ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضمن خروقات مستمرة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260130/ويتكوف-ليس-لدى-حماس-خيار-سوى-تسليم-أسلحتها-1109796212.html
https://sarabic.ae/20260129/حماس-جاهزون-لتسليم-الحكم-إلى-لجنة-التكنوقراط-1109749459.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109821304_23:0:1356:1000_1920x0_80_0_0_86f91c89c4798f27feffe1d544a9ed1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, إسرائيل
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, إسرائيل
"حماس" تندد باستمرار قصف الاحتلال للمدنيين في غزة: "إرهاب وتصعيد خطير"
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن استمرار قصف إسرائيل للمدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة يعد "إرهابا وتصعيدا خطيرا".
جاء ذلك في تعليق الحركة على آخر الهجمات التي استهدفت مخيم المغازي وخيمة في منطقة المواصي، وأسفرت عن مقتل شابين، وإصابة آخرين بينهم امرأة حامل.
وقالت "حماس" في بيان لها: إن "هذه الاعتداءات تعكس استهتار الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وإصراره على التنصل من التزاماته".
مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على إسرائيل لوضع حد للعدوان وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في القطاع.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضمن خروقات مستمرة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.