ويتكوف: ليس لدى "حماس" خيار سوى تسليم أسلحتها

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، عن ثقته في أن حركة "حماس" ستنزع سلاحها في إطار خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة.
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، عن ثقته في أن حركة "حماس" ستنزع سلاحها في إطار خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن تصريحات ويتكوف جاءت خلال اجتماع للحكومة الأمريكية، والتي أوضح خلالها أنه ليس لحركة "حماس" خيار آخر.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
إسرائيل تصادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح "حماس"
27 يناير, 21:03 GMT
وقال ويتكوف: "لقد أخرجنا الإرهابيين من هناك وسوف ينزعون سلاحهم.. سيفعلون ذلك لأنه ليس لديهم خيار.. لذا نحن نتوقع ذلك"، على حد قوله.
وشدد المبعوث الأمريكي الخاص على أن الحركة الفلسطينية "ستتخلى عن بنادق إيه كيه-47"، وهي البنادق الهجومية المعروفة أيضا باسم "كلاشينكوف".
ومن جانبه، قال ترامب في اجتماع الحكومة الأمريكية:" كثيرون من قالوا إنهم لن ينزعوا سلاحهم أبدا.. لكن يبدو أنهم سينزعون سلاحهم".
ومن جانبها، سبق وأعلنت حركة "حماس" جاهزيتها لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين دون "عوائق إسرائيلية".
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، مساء الأربعاء، أن "هناك بروتوكولات جُهزت، ملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة الوطنية".
وطالب حازم قاسم، بضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل مع ضمان حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة دون أي عوائق إسرائيلية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
ترامب: الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة
26 يناير, 19:02 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
