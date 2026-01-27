إسرائيل تصادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح "حماس"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح حركة "حماس".
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه لتحديد مهلة شهرين أمام حركة حماس لنزع سلاحها.وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، صادق على خطة موسعة للهجوم في قطاع غزة، في حال فشل مسار نزع سلاح الحركة الفلسطينية، حيث بدأت تل أبيب الضغط من أجل حسم مسألة سلاح "حماس" فورا، واعتبرتها أولوية وليس إعادة إعمار غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد طرحت ثلاثة خيارات رئيسية لمواصلة المواجهة في قطاع غزة، يتمثل الخيار الأول في تنفيذ اتفاق سياسي يتم بموجبه حل حركة "حماس".ويتضمن الخيار الثاني عملية عسكرية محدودة، تهدف إلى ممارسة الضغط على "حماس" وإجبارها على الاستسلام، دون الدخول في تسوية شاملة لقطاع غزة في هذه المرحلة. أما الخيار الثالث فهو قرار عسكري شامل واحتلال قطاع غزة، يليه سيطرة عسكرية أو دولية على الحياة المدنية. وذلك بحسب القناة الإسرائيلية.وفي السياق ذاته، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح معبر رفح الحدودي، باستكمال البحث عن رفات آخر أسير بقطاع غزة، وهو الرقيب ران غويلي، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن جلسة (الكابينيت) شهدت خلافات حادة حول مدى وكيفية فتح المعبر الحدودي.وادعت الهيئة أن الخلاف الحاد نشب بين الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) حول ترتيبات التفتيش عند معبر رفح، وبأن الخلاف تم حله لصالح موقف "الشاباك" وهو الأكثر صرامة، حيث أشار نتنياهو إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني.وكان مكتب نتنياهو، أوضح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة".ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح حركة "حماس".
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه لتحديد مهلة شهرين أمام حركة حماس لنزع سلاحها.
طلبة غزة بلا مدارس ومخاوف من ضياع جيل ثاني مع بدء العام الدراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
بعد حظر وتعطيل لنحو عامين.. مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة
16:21 GMT
وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، صادق على خطة موسعة للهجوم في قطاع غزة، في حال فشل مسار نزع سلاح الحركة الفلسطينية، حيث بدأت تل أبيب الضغط من أجل حسم مسألة سلاح "حماس" فورا، واعتبرتها أولوية وليس إعادة إعمار غزة.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد طرحت ثلاثة خيارات رئيسية لمواصلة المواجهة في قطاع غزة، يتمثل الخيار الأول في تنفيذ اتفاق سياسي يتم بموجبه حل حركة "حماس".
ويتضمن الخيار الثاني عملية عسكرية محدودة، تهدف إلى ممارسة الضغط على "حماس" وإجبارها على الاستسلام، دون الدخول في تسوية شاملة لقطاع غزة في هذه المرحلة. أما الخيار الثالث فهو قرار عسكري شامل واحتلال قطاع غزة، يليه سيطرة عسكرية أو دولية على الحياة المدنية. وذلك بحسب القناة الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح معبر رفح الحدودي، باستكمال البحث عن رفات آخر أسير بقطاع غزة، وهو الرقيب ران غويلي، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن جلسة (الكابينيت) شهدت خلافات حادة حول مدى وكيفية فتح المعبر الحدودي.
وادعت الهيئة أن الخلاف الحاد نشب بين الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) حول ترتيبات التفتيش عند معبر رفح، وبأن الخلاف تم حله لصالح موقف "الشاباك" وهو الأكثر صرامة، حيث أشار نتنياهو إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني.
وكان مكتب نتنياهو، أوضح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
بعد تسلم الجثمان الأخير.. ما عراقيل نتنياهو الجديدة لمنع الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
18:42 GMT
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
