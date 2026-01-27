https://sarabic.ae/20260127/إسرائيل-تصادق-على-خطة-هجوم-في-غزة-حال-فشل-نزع-سلاح-حماس-1109708773.html

إسرائيل تصادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح "حماس"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح حركة "حماس". 27.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه لتحديد مهلة شهرين أمام حركة حماس لنزع سلاحها.وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، صادق على خطة موسعة للهجوم في قطاع غزة، في حال فشل مسار نزع سلاح الحركة الفلسطينية، حيث بدأت تل أبيب الضغط من أجل حسم مسألة سلاح "حماس" فورا، واعتبرتها أولوية وليس إعادة إعمار غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد طرحت ثلاثة خيارات رئيسية لمواصلة المواجهة في قطاع غزة، يتمثل الخيار الأول في تنفيذ اتفاق سياسي يتم بموجبه حل حركة "حماس".ويتضمن الخيار الثاني عملية عسكرية محدودة، تهدف إلى ممارسة الضغط على "حماس" وإجبارها على الاستسلام، دون الدخول في تسوية شاملة لقطاع غزة في هذه المرحلة. أما الخيار الثالث فهو قرار عسكري شامل واحتلال قطاع غزة، يليه سيطرة عسكرية أو دولية على الحياة المدنية. وذلك بحسب القناة الإسرائيلية.وفي السياق ذاته، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح معبر رفح الحدودي، باستكمال البحث عن رفات آخر أسير بقطاع غزة، وهو الرقيب ران غويلي، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن جلسة (الكابينيت) شهدت خلافات حادة حول مدى وكيفية فتح المعبر الحدودي.وادعت الهيئة أن الخلاف الحاد نشب بين الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) حول ترتيبات التفتيش عند معبر رفح، وبأن الخلاف تم حله لصالح موقف "الشاباك" وهو الأكثر صرامة، حيث أشار نتنياهو إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني.وكان مكتب نتنياهو، أوضح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة".ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

