بلدية غزة: أزمة عطش خانقة تضرب المدينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/بلدية-غزة-أزمة-عطش-خانقة-تضرب-المدينة-1109724114.html
بلدية غزة: أزمة عطش خانقة تضرب المدينة
بلدية غزة: أزمة عطش خانقة تضرب المدينة
سبوتنيك عربي
أفادت بلدية غزة بأن المدينة تواجه أزمة عطش حادة ونقصًا كبيرًا في كميات المياه، نتيجة تعطل خط مياه "ميكروت" عقب تعرضه لكسر خلال أعمال التجريف التي نفذتها... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T11:36+0000
2026-01-28T11:36+0000
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696875_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_d7df6d377b7a6907cd5bb29e509af5fb.jpg
وأوضحت البلدية، في بيان، أن هذا الخط كان يغطّي نحو 70% من احتياجات المدينة الحالية، في وقت جرى فيه تدمير ما يقارب 85% من آبار المياه داخل المدينة. وبيّنت أن الاحتياج اليومي للمياه قبل الحرب كان يتجاوز 100 ألف كوب يوميًا، في حين لا يتوفر حاليًا سوى نسبة محدودة من هذا الاحتياج، ما يخلّف عجزًا يصل إلى 90% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وأرجعت البلدية تفاقم الوضع إلى التدمير الواسع الذي طال مصادر المياه والبنية التحتية، وآخرها كسر خط مياه "ميكروت" نتيجة أعمال التجريف شرق المدينة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق واسعة، من بينها البلدة القديمة، والزيتون، والصبرة، وتل الهوى، والمناطق الغربية. وأكدت استمرار التنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية للوصول إلى موقع الخط المتضرر والعمل على إصلاحه. وفي هذا السياق، شددت البلدية على الحاجة العاجلة لتوفير مستلزمات أساسية لضمان استمرارية خدمات المياه، تشمل الإسمنت، والمعدات الفنية، وقطع الصيانة، والمواسير بمختلف الأقطار، إضافة إلى المضخّات اللازمة لتعزيز ضخ المياه وتحسين كفاءة الشبكة. واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20260128/البيوت-الآيلة-للسقوط-في-قطاع-غزة-خطر-يهدد-حياة-المواطنين-في-ظل-انعدام-البدائل-1109700020.html
https://sarabic.ae/20260127/إسرائيل-تصادق-على-خطة-هجوم-في-غزة-حال-فشل-نزع-سلاح-حماس-1109708773.html
https://sarabic.ae/20260127/بعد-تسلم-الجثمان-الأخير-ما-عراقيل-نتنياهو-الجديدة-لمنع-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109704443.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696875_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_52765ca782ff8534208c90a796b313e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بلدية غزة: أزمة عطش خانقة تضرب المدينة

11:36 GMT 28.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالبيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت بلدية غزة بأن المدينة تواجه أزمة عطش حادة ونقصًا كبيرًا في كميات المياه، نتيجة تعطل خط مياه "ميكروت" عقب تعرضه لكسر خلال أعمال التجريف التي نفذتها إسرائيل شرق المدينة.
وأوضحت البلدية، في بيان، أن هذا الخط كان يغطّي نحو 70% من احتياجات المدينة الحالية، في وقت جرى فيه تدمير ما يقارب 85% من آبار المياه داخل المدينة.
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل
11:00 GMT
وبيّنت أن الاحتياج اليومي للمياه قبل الحرب كان يتجاوز 100 ألف كوب يوميًا، في حين لا يتوفر حاليًا سوى نسبة محدودة من هذا الاحتياج، ما يخلّف عجزًا يصل إلى 90% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
وأضافت أن تدمير نحو 150 ألف متر طولي من خطوط المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية في منطقة السودانية شمال غرب المدينة، فاقم من حدّة الأزمة.
وأرجعت البلدية تفاقم الوضع إلى التدمير الواسع الذي طال مصادر المياه والبنية التحتية، وآخرها كسر خط مياه "ميكروت" نتيجة أعمال التجريف شرق المدينة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق واسعة، من بينها البلدة القديمة، والزيتون، والصبرة، وتل الهوى، والمناطق الغربية.
وأكدت استمرار التنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية للوصول إلى موقع الخط المتضرر والعمل على إصلاحه.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
إسرائيل تصادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح "حماس"
أمس, 21:03 GMT
وفي هذا السياق، شددت البلدية على الحاجة العاجلة لتوفير مستلزمات أساسية لضمان استمرارية خدمات المياه، تشمل الإسمنت، والمعدات الفنية، وقطع الصيانة، والمواسير بمختلف الأقطار، إضافة إلى المضخّات اللازمة لتعزيز ضخ المياه وتحسين كفاءة الشبكة.
كما أشارت إلى الحاجة لدعم بالآليات الثقيلة والخفيفة بعد تدمير معظمها خلال الحرب، إلى جانب توفير مصادر الطاقة والمولدات لتشغيل الآبار، والزيوت والمواد التشغيلية الضرورية لاستمرار العمل.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
بعد تسلم الجثمان الأخير.. ما عراقيل نتنياهو الجديدة لمنع الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
أمس, 18:42 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала