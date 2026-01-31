https://sarabic.ae/20260131/قصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-يودي-بحياة-11-فلسطينيا-1109830458.html
إعلام: قصف إسرائيلي على قطاع غزة يودي بحياة 11 فلسطينيا
إعلام: قصف إسرائيلي على قطاع غزة يودي بحياة 11 فلسطينيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 11 فلسطينيا وإصابة آخرين، فجر اليوم السبت، جراء غارات شنّها الطيران الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T05:54+0000
2026-01-31T05:54+0000
2026-01-31T06:05+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23ab28d7d0843774316b9a8edc003b6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، "استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة".وأضافت مصادر الوكالة: "إصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة".كما قُتل 3 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، بينهم إصابة حرجة، إثر قصف خيمة لعائلة "أبو حدايد" في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس جنوب القطاع، بحسب الوكالة.من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بارتفاع عدد القتلى إلى 11 قتيلا، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضمن خروقات مستمرة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260130/حماس-تندد-باستمرار-قصف-الاحتلال-للمدنيين-في-غزة-إرهاب-وتصعيد-خطير-1109821461.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e94aa1b4a56f7a218257bb0142a68e80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إعلام: قصف إسرائيلي على قطاع غزة يودي بحياة 11 فلسطينيا
05:54 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 06:05 GMT 31.01.2026)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 11 فلسطينيا وإصابة آخرين، فجر اليوم السبت، جراء غارات شنّها الطيران الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا
) عن مصادر طبية، "استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة".
وأضافت مصادر الوكالة: "إصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة".
كما قُتل 3 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، بينهم إصابة حرجة، إثر قصف خيمة لعائلة "أبو حدايد" في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس جنوب القطاع، بحسب الوكالة.
من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بارتفاع عدد القتلى إلى 11 قتيلا، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.
ولفتت وكالة "وفا" إلى أنه "منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُتل وأُصيب أكثر من 1850 فلسطينيا جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها إسرائيل".
ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضمن خروقات مستمرة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.