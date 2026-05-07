الدفاع الروسية: نظام كييف يهاجم البنى التحتية في سان بطرسبورغ
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت اليوم الخميس، مهاجمة منشآت البنية التحتية المدنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T11:09+0000
الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه
10:53 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 11:09 GMT 07.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت اليوم الخميس، مهاجمة منشآت البنية التحتية المدنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وجاء في البيان: "في 7 مايو (أيار) 2026، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم إرهابي على منشآت البنية التحتية المدنية في سان بطرسبورغ".
وأردف البيان: "في حوالي الساعة 3:20 صباحاً بتوقيت موسكو، رصدت أجهزة الاستطلاع الإلكتروني التابعة للجيش الروسي وقوات الدفاع الجوي مجموعة من 6 طائرات مسيرة في المجال الجوي لجمهورية لاتفيا، وفي حوالي الساعة 4 صباحاً، اختفت علامات 5 من الطائرات الست، التي تم رصدها في منطقة مدينة ريزيكني شرقي لاتفيا".
وأشار البيان إلى أنه "في الوقت ذاته (كمجموعة من 6 طائرات مسيرة أوكرانية)، رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسي مقاتلتين فرنسيتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "إف-"16 في الجو فوق الأراضي اللاتفية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم إسقاط الطائرة المسيرة السادسة، بعد دخولها المجال الجوي الروسي في الساعة 4:41 صباحاً بتوقيت موسكو، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية".
وجاء في البيان: "نتيجة لفحص الحطام المتساقط، تم تحديد الهدف الجوي الذي هاجم من المجال الجوي اللاتفي، على أنه طائرة مسيرة من طراز "آن-196 ليوتي" أوكرانية الصنع".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أقرّ وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس، بأن منشأة تخزين النفط في ريزيكني، قد تضررت جراء غارة جوية بطائرة مسيرة أوكرانية.