الخارجية الروسية تحذر من خطر إلحاق أضرار متعمدة بالبنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
الخارجية الروسية تحذر من خطر إلحاق أضرار متعمدة بالبنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، بأن خطر وقوع حوادث تتضمن إلحاق أضرار متعمدة بالبنية التحتية تحت الماء[ كابلات الإنترنت، أنابيب... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا يزال خطر وقوع حوادث تنطوي على إلحاق أضرار متعمد للبنية التحتية تحت الماء أو أعمال تخريب ضد ناقلات النفط في بحر البلطيق قائماً، بهدف إثارة ضجة إعلامية حول تلوث بيئي وتحت هذه الذريعة فرض مناطق آمنة معينة، لا ينص عليها القانون الدولي، بما يضر بمصالحنا".وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.وأضاف: "محاولات الغرب لتقويض الأسس والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي للبحار، واستبدالها بإجراءات أحادية الجانب قائمة على اتفاقيات سرية، فضلًا عن اختراع هياكل ومصطلحات شبه قانونية مثل ما يسمى بـ(أسطول الظل)، قد تؤثر في أي لحظة على المصالح الحيوية لدول تقع على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة البلطيق".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا يزال خطر وقوع حوادث تنطوي على إلحاق أضرار متعمد للبنية التحتية تحت الماء أو أعمال تخريب ضد ناقلات النفط في بحر البلطيق قائماً، بهدف إثارة ضجة إعلامية حول تلوث بيئي وتحت هذه الذريعة فرض مناطق آمنة معينة، لا ينص عليها القانون الدولي، بما يضر بمصالحنا".
كان أرتيوم بولاتوف، قال يوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف إلى اختبار آليات إغلاق الملاحة في بحر البلطيق لإلحاق الضرر بالدول "غير المرغوب فيها".
وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.
وقال بولاتوف إن "الهدف هو اختبار آليات أحادية الجانب للسيطرة على الملاحة الدولية وحظرها في بحر البلطيق، والتي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استخدامها لاحقًا في مناطق استراتيجية هامة من المحيط العالمي لإلحاق الضرر بدول غير مرغوب فيها"، مشددًا على أن تصرفات الغرب هذه تمثل إشارة لدول الأغلبية العالمية، لافتًا إلى أن روسيا تعمل بالفعل مع شركائها الأجانب لمواجهة هذه التوجهات الضارة.
وأضاف: "محاولات الغرب لتقويض الأسس والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي للبحار، واستبدالها بإجراءات أحادية الجانب قائمة على اتفاقيات سرية، فضلًا عن اختراع هياكل ومصطلحات شبه قانونية مثل ما يسمى بـ(أسطول الظل)، قد تؤثر في أي لحظة على المصالح الحيوية لدول تقع على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة البلطيق".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.
الخارجية الروسية: حلف "الناتو" يعزز من قدراته القتالية بالقرب من مقاطعة كالينينغراد
أمس, 22:30 GMT
كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.
