https://sarabic.ae/20260504/الخارجية-الروسية-تحذر-من-خطر-إلحاق-أضرار-متعمدة-بالبنية-التحتية-تحت-الماء-في-بحر-البلطيق-1113089144.html

الخارجية الروسية تحذر من خطر إلحاق أضرار متعمدة بالبنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق

الخارجية الروسية تحذر من خطر إلحاق أضرار متعمدة بالبنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، بأن خطر وقوع حوادث تتضمن إلحاق أضرار متعمدة بالبنية التحتية تحت الماء[ كابلات الإنترنت، أنابيب... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T03:00+0000

2026-05-04T03:00+0000

2026-05-04T03:44+0000

الناتو

روسيا

البلطيق

دول البلطيق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا يزال خطر وقوع حوادث تنطوي على إلحاق أضرار متعمد للبنية التحتية تحت الماء أو أعمال تخريب ضد ناقلات النفط في بحر البلطيق قائماً، بهدف إثارة ضجة إعلامية حول تلوث بيئي وتحت هذه الذريعة فرض مناطق آمنة معينة، لا ينص عليها القانون الدولي، بما يضر بمصالحنا".وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.وأضاف: "محاولات الغرب لتقويض الأسس والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي للبحار، واستبدالها بإجراءات أحادية الجانب قائمة على اتفاقيات سرية، فضلًا عن اختراع هياكل ومصطلحات شبه قانونية مثل ما يسمى بـ(أسطول الظل)، قد تؤثر في أي لحظة على المصالح الحيوية لدول تقع على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة البلطيق".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.

https://sarabic.ae/20260503/الخارجية-الروسية-حلف-الناتو-يعزز-من-قدراته-القتالية-بالقرب-من-مقاطعة-كالينينغراد--1113088285.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, روسيا, البلطيق, دول البلطيق