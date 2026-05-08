أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية

سبوتنيك عربي

شهدت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، بنسبة قاربت 2 بالمئة، لتقترب من مستوى 540 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

وافتتحت العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران المقبل، وهي الأقرب استحقاقًا، وفق مؤشر "تي تي إف" الهولندي، أكبر مراكز تداول للغاز في أوروبا، عند مستوى 546.4 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة بلغت 3.2 بالمئة مقارنة بسعر التسوية السابق. وبحلول الساعة 9:08 صباحا بتوقيت موسكو، استقرت الأسعار عند 538.5 دولارا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمئة.وبحسب حسابات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، ارتفع متوسط أسعار الغاز في أوروبا، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بنحو 60 بالمئة، مقارنة بشهر فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بتصاعد التوترات والصراع في الشرق الأوسط، ليتجاوز مستوى 600 دولار لأول مرة منذ فبراير 2023.وسُجل أعلى مستوى لأسعار الغاز، في مارس الماضي، عند 853.7 دولارا لكل ألف متر مكعب، عقب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد الكعبي، بشأن تعرض خطين من أصل 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأضرار، وهو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2023.وكانت الأسعار أعلى بكثير خلال عامي 2021-2022، حيث لم تشهد مراكز الغاز الأوروبية مثل هذه الأسعار المرتفعة والمستقرة، منذ بدء تشغيلها في عام 1996، فيما وصل الرقم القياسي التاريخي إلى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب، بداية ربيع عام 2022.

