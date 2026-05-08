انطلاق ماراثون فلسطين الدولي بعد عامين من التوقف بسبب الحرب
انطلقت الدورة العاشرة من ماراثون فلسطين الدولي في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بعد عامين من التوقف بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط مشاركة واسعة... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وانطلق الماراثون الذي حمل شعار "نركض من أجل الحرية"، من أمام كنيسة المهد وسط بيت لحم، وتجمع آلاف العدّائين الفلسطينيين والدوليين أمام الكنيسة، التي شكلت نقطة الانطلاق التقليدية للسباق، حاملين الأعلام الفلسطينية.وقالت، اعتدال عبد الغني، المدير العام لماراثون فلسطين الدولي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نعلن عن انطلاق ماراثون فلسطين الدولي من أمام ساحة المهد، وكان من المفترض أن ينطلق الماراثون في 17 أبريل/نيسان، لكن بسبب ظروف الحرب تم تأجيل الماراثون، واليوم 8 مايو/أيار، نعلن نجاحنا بأن نطلق الماراثون بنسخته العاشرة".وأشارت اعتدال إلى أن المشاركة في الماراثون هذا العام تجاوزت 12,000 مشارك ومشاركة من مختلف المدن الفلسطينية، وأكثر من 2,500 مشارك من غزة، وكذلك فإن المشاركة الدولية تجاوزت 700 مشارك من أكثر من 75 دولة، مؤكدة أن هذا الماراثون ليس مجرد حدث رياضي، بل هو مقاومة سلمية وتأكيد على الوجود الفلسطيني فوق أرضه.وأضافت اعتدال عبد الغني لـ"سبوتنيك": "ماراثون فلسطين شعاره حرية الحركة والتنقل، وهذا مضمون في القانون الدولي بالمادة 13، الحق لكل إنسان بالحركة والتنقل والعودة إلى بلده أو مدينته دون قيد أو شرط، لكن للأسف، نحن كل سنة تزداد المعيقات والتحديات أمامنا، حيث يوجد أكثر من 1000 حاجز، و1000 بوابة، وجدار فصل عنصري، ومعيقات كبيرة على التنقل داخل المدن والمحافظات".وانطلق السباق من ساحة المهد في قلب مدينة بيت لحم، مرورا بشارع المهد، باتجاه مخيم عايدة شمال المدينة، بمحاذاة جدار الفصل، قبل أن ينعطف المسار نحو شارع القدس الخليل ومنطقة باب الزقاق، وصولا إلى مخيم الدهيشة، ثم إلى بلدة الخضر، على أن يعود مجددا إلى ساحة المهد بحسب المسافات المعتمدة لكل فئة من السباق.وقال المشارك في الماراثون، أمجد حلواني، لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد عندنا كثير من الفعاليات الرياضية، وهذا الماراثون هو الشيء الوحيد الذي يدخل البهجة والسرور على الرياضيين وعلى المواطنين أيضا، هذه فعالية وطنية ودولية يشارك فيها عدد كبير".وأضاف: "بالنسبة لي أعيش في مدينة القدس ونعاني من التضيق على كل شيء، ولقد قدمت للمشاركة في الماراثون في بيت لحم، لكن بسبب الإجراءات الاحتلالية تم تقسيم الماراثون إلى قسمين، حيث سنركض 42 كم مرتين، نذهب ثم نعود، وحتى سباق نصف ماراثون سيتم تقسيمه أيضا، وبالتالي نركض تقريبا في نفس المكان، وليس في مساحة مفتوحة، فليس لدينا خيار الركض بحرية في بلدنا".وقالت المشاركة في الماراثون آية هنية لـ"سبوتنيك": "رغم الظروف التي نعيشها، إلا أننا نستطيع نشر صورتنا عالميا ودوليا، ونحن صامدون في أرضنا بالرياضة وبأي نشاطات رغم كل الصعوبات، واليوم نركض من أجل الحرية مع مشاركين دوليين وعرب".وفي سباق الماراثون الكامل، وهو سباق جري لمسافة 42.195 كم، حل، سامر الجولاني، من القدس بالمركز الأول، ومحمد توفيق العاصي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ثانيا، وأحمد طه من رام الله ثالثا، وفي سباق جري لمسافة 21 كم حل في المركز الأول لؤي البوسطة من الأردن.وقال لؤي البوسطة، فور وصوله خط النهاية في السباق، لوكالة "سبوتنيك": "ركضت 21 كم وحصلت على المركز الأول، كانت تجربة جميلة، وما شاء الله الركض في بيت لحم رائع ولقد قدمت للمشاركة في السباق، وأشعر بالفرح".وتخلل الحدث فعاليات ترفيهية للعائلات الذين قدموا لمشاهدة المارثون بصحبة أطفالهم، وقال المواطن من بيت لحم أشرف شعيبات لـ"سبوتنيك": "فرصة لنرفه عن الأطفال قليلا، ونحاول قدر الإمكان نسيان الظروف التي نعيشها، ومن أبسط الحقوق حق التنقل بحرية، وإن شاء الله نحصل على جميع حقوقنا".وتتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، ويفرض الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تضيقا كبيرا على حرية التنقل، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
18:22 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:16 GMT 08.05.2026)
