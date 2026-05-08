برلماني أوروبي: الاتحاد يحاول "حفظ ماء وجهه" عبر خطابات عدائية تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايزر، أن "الاتحاد الأوروبي يعمد إلى تصعيد نبرته العدائية ضد روسيا، في محاولة لحفظ ماء وجهه بعد فشل...
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
وقال كارتايزر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في ظل هذه الظروف (فشل السياسات تجاه روسيا) يميل البعض إلى أن يصبحوا أكثر عدائية للحفاظ على سلطتهم وهيبتهم أمام هذا الفشل".ومع ذلك، يرى كارتايزر أن هذا السلوك قد يتغير بسرعة في حال غيّر القادة الأوروبيون الرئيسيون مواقفهم تجاه روسيا.وأشار في رسالته إلى أن الفعالية ستكون استكمالًا لاجتماع سابق عُقد في إسطنبول وستجري حضوريًا، لافتًا إلى أن المشاركة طوعية، وقد طُلب من النواب المهتمين الإبلاغ عن نيتهم للاشتراك بالاجتماع، في موعد أقصاه 6 مايو/ أيار الجاري.
الأخبار
أكد النائب في البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايزر، أن "الاتحاد الأوروبي يعمد إلى تصعيد نبرته العدائية ضد روسيا، في محاولة لحفظ ماء وجهه بعد فشل سياساته تجاه موسكو".
وقال كارتايزر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في ظل هذه الظروف (فشل السياسات تجاه روسيا) يميل البعض إلى أن يصبحوا أكثر عدائية للحفاظ على سلطتهم وهيبتهم أمام هذا الفشل".
وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن محاولات "عزل" روسيا لم تسفر إلا عن إقصاء الاتحاد الأوروبي لذاته من العمليات الدبلوماسية المهمة، مؤكدًا أن الكثيرين داخل البرلمان الأوروبي يدركون ذلك ويرغبون في استئناف الحوار مع موسكو، لكنهم يخشون حتى الآن اقتراح أي تغييرات خوفًا من "العواقب السلبية عليهم".
ومع ذلك، يرى كارتايزر أن هذا السلوك قد يتغير بسرعة في حال غيّر القادة الأوروبيون الرئيسيون مواقفهم تجاه روسيا.
وكان كارتايزر، أرسل في وقت سابق، دعوة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلي مجلس الدوما الروسي، من المقرر عقده في 3 يونيو/ حزيران المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأشار في رسالته إلى أن الفعالية ستكون استكمالًا لاجتماع سابق عُقد في إسطنبول وستجري حضوريًا، لافتًا إلى أن المشاركة طوعية، وقد طُلب من النواب المهتمين الإبلاغ عن نيتهم للاشتراك بالاجتماع، في موعد أقصاه 6 مايو/ أيار الجاري.