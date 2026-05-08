بوتين يعين دميتري شيربينين نائبا لوزير الدفاع الروسي
18:34 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:35 GMT 08.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين دميتري شيربينين نائبًا لوزير الدفاع الروسي.
وجاء في القسم المخصص لنواب وزير الدفاع على موقع الوزارة: "شيربينين دميتري فلاديميروفيتش، نائب لوزير الدفاع الروسي".
كما أوضح الموقع أن إدارة نظم المعلومات التابعة لوزارة الدفاع الروسية ستكون تحت إشرافه المباشر.
السيرة الذاتية:
وُلد دمتري شيربينين في 18 مارس/آذار 1982 في مدينة بيرم. وتخرج من جامعة بيرم التقنية الحكومية عام 2003.
عمل في شركات الصناعات الدفاعية من عام 1999 إلى عام 2005، ثم في شركات تقنية المعلومات التجارية حتى عام 2017.
من عام 2017 إلى عام 2020، شغل شيربينين منصب رئيس قسم التطوير التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في المديرية الاستشارية التابعة للمكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية الروسية.
ومن عام 2020 إلى عام 2024، شغل منصب نائب رئيس أمانة النائب الأول لرئيس الوزراء (وهو المنصب الذي كان يشغله آنذاك وزير الدفاع الحالي أندريه بيلاؤوسوف).
بعد ذلك، عُيّن شيربينين مستشارًا لوزير الدفاع، وفي عام 2025، أصبح رئيسًا للمديرية الرئيسية للتطوير الرقمي والتكنولوجي في وزارة الدفاع الروسية.
في الأول من أبريل عام 2026، وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم تعيين شيربينين نائباً لوزير الدفاع الروسي.