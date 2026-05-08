روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا". وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين ناقش اتفاقاً بشأن وقف إطلاق النار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال احتفالات يوم النصر.وقال: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال اتصالاتنا الهاتفية مع الإدارة الرئاسية الأمريكية"، مضيفا: "كان الممثلون الأمريكيون بدورهم على اتصال مع كييف".وأضاف أوشاكوف: "من المهم أن تتزامن مبادرة الرئيس ترامب تحديداً مع الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية، وهو عيدنا المقدس".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.
18:54 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:32 GMT 08.05.2026)
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار، وإجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال هذه الفترة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أوشاكوف: "ينص الاتفاق الرئيسي على إجراء عملية تبادل أسرى حرب بين الجانبين، بواقع 1000 أسير من كل جانب، خلال فترة وقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو/أيار".

وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين ناقش اتفاقاً بشأن وقف إطلاق النار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال احتفالات يوم النصر.
وقال: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال اتصالاتنا الهاتفية مع الإدارة الرئاسية الأمريكية"، مضيفا: "كان الممثلون الأمريكيون بدورهم على اتصال مع كييف".

وأشار إلى أن هذه المبادرة "تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، التي أكد فيها الرئيسان على تحالف بلديهما خلال الحرب العالمية الثانية، وناقشا إمكانية وقف إطلاق النار خلال احتفالات يوم النصر".

وأضاف أوشاكوف: "من المهم أن تتزامن مبادرة الرئيس ترامب تحديداً مع الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية، وهو عيدنا المقدس".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وقف إطلاق النار سيستمر أيام 9 و10 و11 مايو، موضحًا أن الاتفاق يشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل ألف أسير من كل دولة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.
