روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار،...
2026-05-08T19:32+0000
18:54 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:32 GMT 08.05.2026)
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار، وإجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال هذه الفترة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف أوشاكوف: "ينص الاتفاق الرئيسي على إجراء عملية تبادل أسرى حرب بين الجانبين، بواقع 1000 أسير من كل جانب، خلال فترة وقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو/أيار".
وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين ناقش اتفاقاً بشأن وقف إطلاق النار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال احتفالات يوم النصر.
وقال: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال اتصالاتنا الهاتفية مع الإدارة الرئاسية الأمريكية"، مضيفا: "كان الممثلون الأمريكيون بدورهم على اتصال مع كييف".
وأشار إلى أن هذه المبادرة "تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، التي أكد فيها الرئيسان على تحالف بلديهما خلال الحرب العالمية الثانية، وناقشا إمكانية وقف إطلاق النار خلال احتفالات يوم النصر".
وأضاف أوشاكوف: "من المهم أن تتزامن مبادرة الرئيس ترامب تحديداً مع الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية، وهو عيدنا المقدس".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا
، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وقف إطلاق النار سيستمر أيام 9 و10 و11 مايو، موضحًا أن الاتفاق يشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل ألف أسير من كل دولة.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.