https://sarabic.ae/20260508/أوشاكوف-روسيا-وافقت-على-مبادرة-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-مع-الجانب-الأوكراني-1113232258.html

روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T18:54+0000

2026-05-08T18:54+0000

2026-05-08T19:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا". وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين ناقش اتفاقاً بشأن وقف إطلاق النار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال احتفالات يوم النصر.وقال: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال اتصالاتنا الهاتفية مع الإدارة الرئاسية الأمريكية"، مضيفا: "كان الممثلون الأمريكيون بدورهم على اتصال مع كييف".وأضاف أوشاكوف: "من المهم أن تتزامن مبادرة الرئيس ترامب تحديداً مع الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية، وهو عيدنا المقدس".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.

https://sarabic.ae/20260508/ترامب-الهدنة-بين-روسيا-وأوكرانيا-تمتد-لـ3-أيام-تزامنا-مع-احتفالات-يوم-النصر--1113231664.html

https://sarabic.ae/20260508/بوتين-يهنأ-القادة-الأجانب-بمناسبة-الذكرى-الحادية-والثمانين-ليوم-النصر-1113213571.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا