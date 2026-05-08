https://sarabic.ae/20260508/بوتين-يهنأ-القادة-الأجانب-بمناسبة-الذكرى-الحادية-والثمانين-ليوم-النصر-1113213571.html
بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"
بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T09:13+0000
2026-05-08T09:13+0000
2026-05-08T09:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
عيد النصر
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112981974_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_26e12aa6eceb5f575a8841397756932e.jpg
وجاء في بيان الكرملين، الذي نشر على تطبيق"ماكس": "تم إرسال التهاني إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف البيان: "قدّم الرئيس الروسي في رسائل التهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، التهاني القلبية وأصدق كلمات الامتنان للمحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، متمنيًا لهم الصحة والعافية، وطول العمر".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا العام، لم نرسل دعوات خاصة، لكن بعض الشخصيات الأجنبية أعربت عن رغبتها في زيارة موسكو في هذه الأيام الاحتفالية، والمشاركة مع قيادتنا في الفعاليات يوم 9 مايو".وأضاف أوشاكوف، في معرض حديثه عن برنامج بوتين ليوم 9 أيار/مايو: "في حوالي الساعة 9:45 (بتوقيت موسكو)، سيقيم الرئيس الروسي حفل استقبال رسمي للضيوف الأجانب. بعد ذلك، سيتوجهون جميعًا إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري".سيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعدّات العسكرية لن تشارك في العرض العسكري يوم 9 مايو، في موسكو نظرًا للظروف الراهنة.الذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى... كيف وقع الألمان وثيقة الاستسلام؟لافروف: النازية تطل برأسها في محاولات لإعادة كتابة التاريخ
https://sarabic.ae/20260508/موسكو-إنكار-برلين-للإبادة-الجماعية-للشعب-السوفييتي-أمر-خطير-1113207183.html
https://sarabic.ae/20260507/روسيا-عدد-من-القادة-الأجانب-يعربون-رغبتهم-في-زيارة-موسكو-يوم-9-مايو-1113187961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112981974_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_8fb6f9177b465517f0d39d58774b2b4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر, العالم
بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"
09:13 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 08.05.2026)
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
وجاء في بيان الكرملين، الذي نشر على تطبيق"ماكس": "تم إرسال التهاني إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".
وأكد بوتين أن "الانتصار على الغزاة النازيين تحقق بتضحيات لا تحصى"، داعيًا في خطابه شعبي جورجيا ومولدافيا، إلى "الحفاظ على ذكرى أحداث سنوات الحرب القاسية ونقل التقاليد الطيبة للصداقة والتآخي والمساعدة المتبادلة، التي تربط شعوب بلداننا، إلى الأجيال القادمة".
وأضاف البيان: "قدّم الرئيس الروسي في رسائل التهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، التهاني القلبية وأصدق كلمات الامتنان للمحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، متمنيًا لهم الصحة والعافية، وطول العمر".
وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أمس الخميس، أن عددا من القادة الأجانب أعربوا عن رغبتهم في زيارة موسكو، خلال أيام الاحتفال بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا العام، لم نرسل دعوات خاصة، لكن بعض الشخصيات الأجنبية أعربت عن رغبتها في زيارة موسكو في هذه الأيام الاحتفالية، والمشاركة مع قيادتنا في الفعاليات يوم 9 مايو".
وأضاف أوشاكوف، في معرض حديثه عن برنامج بوتين ليوم 9 أيار/مايو: "في حوالي الساعة 9:45 (بتوقيت موسكو)، سيقيم الرئيس الروسي حفل استقبال رسمي للضيوف الأجانب. بعد ذلك، سيتوجهون جميعًا إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري".
وقال أوشاكوف في إحاطة صحفية: "سيقام العرض العسكري، حيث يسير العسكريون في تشكيل منظم، وتحلّق أسراب الاستعراض الجوي في الأجواء، ويلقي الرئيس كلمته. باختصار، سيكون كل شيء كالمعتاد، باستثناء عرض المعدات العسكرية".
سيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعدّات العسكرية لن تشارك في العرض العسكري يوم 9 مايو، في موسكو نظرًا للظروف الراهنة.