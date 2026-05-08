الكرملين: استهدافات قوات نظام كييف للمباني السكنية مظهر من مظاهر النشاط الإرهابي
بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"
بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الكرملين، الذي نشر على تطبيق"ماكس": "تم إرسال التهاني إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف البيان: "قدّم الرئيس الروسي في رسائل التهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، التهاني القلبية وأصدق كلمات الامتنان للمحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، متمنيًا لهم الصحة والعافية، وطول العمر".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا العام، لم نرسل دعوات خاصة، لكن بعض الشخصيات الأجنبية أعربت عن رغبتها في زيارة موسكو في هذه الأيام الاحتفالية، والمشاركة مع قيادتنا في الفعاليات يوم 9 مايو".وأضاف أوشاكوف، في معرض حديثه عن برنامج بوتين ليوم 9 أيار/مايو: "في حوالي الساعة 9:45 (بتوقيت موسكو)، سيقيم الرئيس الروسي حفل استقبال رسمي للضيوف الأجانب. بعد ذلك، سيتوجهون جميعًا إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري".سيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعدّات العسكرية لن تشارك في العرض العسكري يوم 9 مايو، في موسكو نظرًا للظروف الراهنة.
بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
وجاء في بيان الكرملين، الذي نشر على تطبيق"ماكس": "تم إرسال التهاني إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".

وأكد بوتين أن "الانتصار على الغزاة النازيين تحقق بتضحيات لا تحصى"، داعيًا في خطابه شعبي جورجيا ومولدافيا، إلى "الحفاظ على ذكرى أحداث سنوات الحرب القاسية ونقل التقاليد الطيبة للصداقة والتآخي والمساعدة المتبادلة، التي تربط شعوب بلداننا، إلى الأجيال القادمة".

وأضاف البيان: "قدّم الرئيس الروسي في رسائل التهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، التهاني القلبية وأصدق كلمات الامتنان للمحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، متمنيًا لهم الصحة والعافية، وطول العمر".
وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أمس الخميس، أن عددا من القادة الأجانب أعربوا عن رغبتهم في زيارة موسكو، خلال أيام الاحتفال بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا العام، لم نرسل دعوات خاصة، لكن بعض الشخصيات الأجنبية أعربت عن رغبتها في زيارة موسكو في هذه الأيام الاحتفالية، والمشاركة مع قيادتنا في الفعاليات يوم 9 مايو".
وأضاف أوشاكوف، في معرض حديثه عن برنامج بوتين ليوم 9 أيار/مايو: "في حوالي الساعة 9:45 (بتوقيت موسكو)، سيقيم الرئيس الروسي حفل استقبال رسمي للضيوف الأجانب. بعد ذلك، سيتوجهون جميعًا إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري".
وقال أوشاكوف في إحاطة صحفية: "سيقام العرض العسكري، حيث يسير العسكريون في تشكيل منظم، وتحلّق أسراب الاستعراض الجوي في الأجواء، ويلقي الرئيس كلمته. باختصار، سيكون كل شيء كالمعتاد، باستثناء عرض المعدات العسكرية".
سيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعدّات العسكرية لن تشارك في العرض العسكري يوم 9 مايو، في موسكو نظرًا للظروف الراهنة.
