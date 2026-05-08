بوتين يهنئ القادة الأجانب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر"

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب...

2026-05-08T09:13+0000

وجاء في بيان الكرملين، الذي نشر على تطبيق"ماكس": "تم إرسال التهاني إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف البيان: "قدّم الرئيس الروسي في رسائل التهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية، التهاني القلبية وأصدق كلمات الامتنان للمحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، متمنيًا لهم الصحة والعافية، وطول العمر".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا العام، لم نرسل دعوات خاصة، لكن بعض الشخصيات الأجنبية أعربت عن رغبتها في زيارة موسكو في هذه الأيام الاحتفالية، والمشاركة مع قيادتنا في الفعاليات يوم 9 مايو".وأضاف أوشاكوف، في معرض حديثه عن برنامج بوتين ليوم 9 أيار/مايو: "في حوالي الساعة 9:45 (بتوقيت موسكو)، سيقيم الرئيس الروسي حفل استقبال رسمي للضيوف الأجانب. بعد ذلك، سيتوجهون جميعًا إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري".سيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعدّات العسكرية لن تشارك في العرض العسكري يوم 9 مايو، في موسكو نظرًا للظروف الراهنة.الذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى... كيف وقع الألمان وثيقة الاستسلام​؟لافروف: النازية تطل برأسها في محاولات لإعادة كتابة التاريخ

