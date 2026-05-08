أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يتفقد مدفعية جديدة ستنشر على حدود بلاده
سبوتنيك عربي
زار زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، مصنعًا للذخائر لتفقد إنتاج مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، والتي سيتم نشرها في وحدة مدفعية متمركزة في... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن الزعيم كيم، قوله ‌إن ‌"المدى الموسّع لمدفع الهاوتزر ذاتي الحركة الجديد عيار 155 ملم، سيضمن تغييرًا كبيرًا وميزة في العمليات البرية لجيشنا".وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية "أشرف بشكل منفصل على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية ‌لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية، يجري اختبارهما تمهيدًا لنشرهما".وفي وقت سابق، أكّد المندوب الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن وضع بلاده كدولة نووية "لن يتغير بفعل التصريحات الخارجية أو الرغبات الأحادية"، مشددًا أن بيونغ يانغ، "لن تخضع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف".كيم جونغ يشرف على مسابقة مدفعية في ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الديمقراطيةكيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية
سبوتنيك عربي
05:33 GMT 08.05.2026
© AP Photo / Korean Central News Agencyالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد صواريخ "هفاستون - 14" قبل الاختبارات
زار زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، مصنعًا للذخائر لتفقد إنتاج مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، والتي سيتم نشرها في وحدة مدفعية متمركزة في المنطقة الحدودية الجنوبية، خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن الزعيم كيم، قوله ‌إن ‌"المدى الموسّع لمدفع الهاوتزر ذاتي الحركة الجديد عيار 155 ملم، سيضمن تغييرًا كبيرًا وميزة في العمليات البرية لجيشنا".

وقال كيم إنه "من المقرر أيضًا نشر أنظمة صواريخ تشغيلية وتكتيكية متنوعة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة قوية على طول الحدود".

وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية "أشرف بشكل منفصل على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية ‌لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية، يجري اختبارهما تمهيدًا لنشرهما".
كيم جونغ أون يشرف على اختبار صواريخ إستراتيجية جديدة
14 أبريل, 12:30 GMT
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم جونغ أون، استقل يوم أمس الخميس، المدمرة "تشوي هيون" لمراجعة قدرتها على المناورة قبالة الساحل الغربي لكوريا الديمقراطية الشعبية. وأمر الزعيم كيم السلطات بتسليم السفينة إلى البحرية في منتصف يونيو (حزيران المقبل) كما هو مقرر، بعد أن أبدى ارتياحه لسير جميع اختبارات تشغيل المدمرة بسلاسة".
وفي وقت سابق، أكّد المندوب الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن وضع بلاده كدولة نووية "لن يتغير بفعل التصريحات الخارجية أو الرغبات الأحادية"، مشددًا أن بيونغ يانغ، "لن تخضع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف".
كيم جونغ يشرف على مسابقة مدفعية في ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الديمقراطية
كيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية
