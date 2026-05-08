https://sarabic.ae/20260508/هجوم-سيبراني-يستهدف-نظاما-تستخدمه-جامعات-أمريكية-شهيرة-1113213858.html
هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة
هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بتعرض جامعات أمريكية شهيرة من بينها هارفارد وستانفورد، لهجوم سيبيراني ضخم، عقب اختراق سابق للبيانات. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T09:27+0000
2026-05-08T09:27+0000
2026-05-08T09:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
وأوضحت صحيفة غربية، أن الهجوم الذي تبنته "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ عام 2019، على الأقل، قد تسبب في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية.وذكرت الصحيفة أن الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة، أمس الخميس، وصلتهم رسالة من مجموعة القرصنة تقول إن "الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر" الأم لـ"كانفاس" اختُرقت مجددًا".وقال القراصنة الإلكترونيون: "بدلًا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وقاموا ببعض التحديثات الأمنية".وأضافوا: "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة المتضررة مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبيرانية والاتصال بنا بشكل خاص... للتفاوض على تسوية".ويأتي هذا الأمر، في وقت حذّرت فيه المجموعة السيبرانية بأنها ستنشر كل البيانات المسروقة إذا لم تتصل بها المؤسسات التعليمية الأمريكية بحلول 12 مايو/ أيار الجاري.ويتزامن ذلك كله مع انقطاع ثانٍ يؤثر الآن على عملاء لـ"كانفاس"، بما في ذلك جامعة ستانفورد و"العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى الولايات الأمريكية"، بحسب ما قالته الجامعة.وأشارت شركة "إنستراكتشر" إلى أن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين.
https://sarabic.ae/20251115/هجوم-سيبراني-في-الصومال-يعرض-بيانات-آلاف-الأمريكيين-للخطر-1107135602.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بتعرض جامعات أمريكية شهيرة من بينها هارفارد وستانفورد، لهجوم سيبيراني ضخم، عقب اختراق سابق للبيانات.
وأوضحت صحيفة غربية، أن الهجوم الذي تبنته "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ عام 2019، على الأقل، قد تسبب في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية.
وذكرت الصحيفة أن الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة، أمس الخميس، وصلتهم رسالة من مجموعة القرصنة تقول إن "الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر" الأم لـ"كانفاس" اختُرقت مجددًا".
وقال القراصنة الإلكترونيون: "بدلًا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وقاموا ببعض التحديثات الأمنية".
وأضافوا: "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة المتضررة مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبيرانية
والاتصال بنا بشكل خاص... للتفاوض على تسوية".
15 نوفمبر 2025, 11:48 GMT
ويأتي هذا الأمر، في وقت حذّرت فيه المجموعة السيبرانية بأنها ستنشر كل البيانات المسروقة إذا لم تتصل بها المؤسسات التعليمية الأمريكية بحلول 12 مايو/ أيار الجاري.
ومن جانبها، قالت جامعة ستانفورد
إن "منصة "كانفاس" غير متاحة حاليًا بسبب مشكلة يواجهها البائع"، مضيفة أن "شركة "إنستراكتشر" كشفت أخيرًا مشكلة أمنية على مستوى البلاد وتم احتواؤها".
ويتزامن ذلك كله مع انقطاع ثانٍ يؤثر الآن على عملاء لـ"كانفاس"، بما في ذلك جامعة ستانفورد و"العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى الولايات الأمريكية"، بحسب ما قالته الجامعة.
وأشارت شركة "إنستراكتشر" إلى أن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين.