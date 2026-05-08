هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة

عربي
الكرملين: استهدافات قوات نظام كييف للمباني السكنية مظهر من مظاهر النشاط الإرهابي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260508/هجوم-سيبراني-يستهدف-نظاما-تستخدمه-جامعات-أمريكية-شهيرة-1113213858.html
هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة
هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بتعرض جامعات أمريكية شهيرة من بينها هارفارد وستانفورد، لهجوم سيبيراني ضخم، عقب اختراق سابق للبيانات. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T09:27+0000
2026-05-08T09:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
وأوضحت صحيفة غربية، أن الهجوم الذي تبنته "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ عام 2019، على الأقل، قد تسبب في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية.وذكرت الصحيفة أن الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة، أمس الخميس، وصلتهم رسالة من مجموعة القرصنة تقول إن "الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر" الأم لـ"كانفاس" اختُرقت مجددًا".وقال القراصنة الإلكترونيون: "بدلًا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وقاموا ببعض التحديثات الأمنية".وأضافوا: "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة المتضررة مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبيرانية والاتصال بنا بشكل خاص... للتفاوض على تسوية".ويأتي هذا الأمر، في وقت حذّرت فيه المجموعة السيبرانية بأنها ستنشر كل البيانات المسروقة إذا لم تتصل بها المؤسسات التعليمية الأمريكية بحلول 12 مايو/ أيار الجاري.ويتزامن ذلك كله مع انقطاع ثانٍ يؤثر الآن على عملاء لـ"كانفاس"، بما في ذلك جامعة ستانفورد و"العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى الولايات الأمريكية"، بحسب ما قالته الجامعة.وأشارت شركة "إنستراكتشر" إلى أن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين.
https://sarabic.ae/20251115/هجوم-سيبراني-في-الصومال-يعرض-بيانات-آلاف-الأمريكيين-للخطر-1107135602.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه جامعات أمريكية شهيرة

09:27 GMT 08.05.2026
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بتعرض جامعات أمريكية شهيرة من بينها هارفارد وستانفورد، لهجوم سيبيراني ضخم، عقب اختراق سابق للبيانات.
وأوضحت صحيفة غربية، أن الهجوم الذي تبنته "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ عام 2019، على الأقل، قد تسبب في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية.
وذكرت الصحيفة أن الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة، أمس الخميس، وصلتهم رسالة من مجموعة القرصنة تقول إن "الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر" الأم لـ"كانفاس" اختُرقت مجددًا".
وقال القراصنة الإلكترونيون: "بدلًا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وقاموا ببعض التحديثات الأمنية".
وأضافوا: "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة المتضررة مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبيرانية والاتصال بنا بشكل خاص... للتفاوض على تسوية".
هجوم سيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
هجوم سيبراني في الصومال يعرض بيانات آلاف الأمريكيين للخطر
15 نوفمبر 2025, 11:48 GMT
ويأتي هذا الأمر، في وقت حذّرت فيه المجموعة السيبرانية بأنها ستنشر كل البيانات المسروقة إذا لم تتصل بها المؤسسات التعليمية الأمريكية بحلول 12 مايو/ أيار الجاري.
ومن جانبها، قالت جامعة ستانفورد إن "منصة "كانفاس" غير متاحة حاليًا بسبب مشكلة يواجهها البائع"، مضيفة أن "شركة "إنستراكتشر" كشفت أخيرًا مشكلة أمنية على مستوى البلاد وتم احتواؤها".
ويتزامن ذلك كله مع انقطاع ثانٍ يؤثر الآن على عملاء لـ"كانفاس"، بما في ذلك جامعة ستانفورد و"العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى الولايات الأمريكية"، بحسب ما قالته الجامعة.
وأشارت شركة "إنستراكتشر" إلى أن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала