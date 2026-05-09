الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من "85 موقعا تابعا لحزب الله" اللبناني خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه شنّ غارات جوية وبرية استهدفت أكثر من "85 موقعا تابعا لحزب الله" اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق تعبيره. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T05:59+0000

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، جاءت هذه الغارات على مواقع مختلفة، من بينها مخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومنشآت يستخدمها "حزب الله" في عملياته ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش.وتابع البيان: "في سهل البقاع، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعًا تحت الأرض يستخدمه "حزب الله" لتصنيع أسلحة تهدف إلى إلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين".وأضاف: "كما استهدفت الغارات عناصر من "حزب الله" كانوا يشاركون في عمليات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".وجاء هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، ردًا على إطلاق صواريخ عدة باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان، خلال اليوم الماضي، دون أن يُبلغ الجيش عن وقوع إصابات.وأفاد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بإصابة جنديين بجروح متوسطة، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في حادثين منفصلين سابقين استخدم فيهما "حزب الله" اللبناني طائرات مسيّرة مفخخة.وفي الحادثة الأولى، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح خطيرة وإصابة آخر بجروح متوسطة.وفي الحادثة الثانية، أُطلقت طائرات مسيّرة عدة باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح متوسطة، وتم إجلاء جميع الجنود لتلقي العلاج الطبي.

