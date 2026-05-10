الخارجية السعودية: نطالب بالوقف الفوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبة بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبة بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".
وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".
وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية
، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات ومواصلة السفينة رحلتها بعد السيطرة على الحريق.
وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإخماد حريق نشب على متن ناقلة في الخليج قبالة سواحل قطر نتيجة إصابتها بمقذوف مجهول دون خسائر.
وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 23 ميلًا بحريًا شمار شرق الدوحة، حيث أبلغ الربان عن إصابة الناقلة بمقذوف مجهول، واندلاع حريق صغير تم إخماده دون خسائر".