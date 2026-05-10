الخارجية السعودية: نطالب بالوقف الفوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260510/الخارجية-السعودية-نطالب-بالوقف-الفوري-لأي-محاولة-لإغلاق-مضيق-هرمز--1113307856.html
الخارجية السعودية: نطالب بالوقف الفوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز
الخارجية السعودية: نطالب بالوقف الفوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبة بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T19:06+0000
2026-05-10T19:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49c7edf4e87737a11699321ca1b7d0a5.jpg
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة.وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 23 ميلًا بحريًا شمار شرق الدوحة، حيث أبلغ الربان عن إصابة الناقلة بمقذوف مجهول، واندلاع حريق صغير تم إخماده دون خسائر".مصر وقطر: نأمل تبني مواقف مسؤولة وحكيمة من جميع الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة الدقيقةقطر تدعو للتجاوب مع جهود الوساطة لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
https://sarabic.ae/20260510/الدفاع-القطرية-تعلن-إصابة-سفينة-في-مياهها-الإقيمية-والدوحة-تدين-1113296674.html
https://sarabic.ae/20260508/قطر-تدعو-للتجاوب-مع-جهود-الوساطة-لحل-الأزمة-الأمريكية-الإيرانية-بالحوار--1113235044.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_164:0:1948:1338_1920x0_80_0_0_6d668e5ddd6a80e19157d6fa33266e9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية

الخارجية السعودية: نطالب بالوقف الفوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز

19:06 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiberالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبة بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".

وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".

سفينة شحن في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
الدفاع القطرية تعلن إصابة سفينة في مياهها الإقيمية والدوحة تدين
11:48 GMT
وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات ومواصلة السفينة رحلتها بعد السيطرة على الحريق.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
قطر تدعو للتجاوب مع جهود الوساطة لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
8 مايو, 20:10 GMT
وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإخماد حريق نشب على متن ناقلة في الخليج قبالة سواحل قطر نتيجة إصابتها بمقذوف مجهول دون خسائر.

وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 23 ميلًا بحريًا شمار شرق الدوحة، حيث أبلغ الربان عن إصابة الناقلة بمقذوف مجهول، واندلاع حريق صغير تم إخماده دون خسائر".
مصر وقطر: نأمل تبني مواقف مسؤولة وحكيمة من جميع الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة الدقيقة
قطر تدعو للتجاوب مع جهود الوساطة لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала