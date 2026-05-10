الرئيس الكولومبي يشبه نتنياهو بهتلر وكورتيس
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأن الفاتح الإسباني هيرنان كورتيس ارتكب إبادة جماعية تُضاهي تلك التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن...
03:55 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 10.05.2026)
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأن الفاتح الإسباني هيرنان كورتيس ارتكب إبادة جماعية تُضاهي تلك التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن ضحاياه بلغ عددهم الملايين، كما هو الحال مع أدولف هتلر.
وقال بيترو على حسابه بموقع "إكس": "كان هيرنان كورتيس مُرتكبًا للإبادة الجماعية يُضاهي نتنياهو
، بل ويتجاوزه. إن عدد ضحايا هتلر وكورتيس يُقدّر بالملايين".
جاء تصريح الرئيس الكولومبي ردًا على تقرير نشرته وسائل إعلام إسبانية، والذي أفاد بأن رئيسة حكومة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، اتهمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بـ"طردها" من البلاد على خلفية الجدل الدائر حول غزو أمريكا وشخصية الفاتح هيرنان كورتيس.
في وقت سابق، نفت وزارة الداخلية المكسيكية مزاعم أيوسو بوجود عقبات خلال رحلتها، مؤكدةً أن الزيارة جرت "في جو من الحرية الكاملة".
وأثارت زيارة حاكمة منطقة مدريد احتجاجات في المكسيك بعد نيتها تكريم ذكرى كورتيس.
كما أطلق نشطاء محليون عريضة تطالب باستخراج رفات الفاتح الإسباني وإعادتها إلى إسبانيا.