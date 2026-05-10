ظباء "البونغو" المهددة بالانقراض تعود إلى كينيا
يطلق على "البونغو" الجبلي لقب "شبح الغابة"، فهو يصعب رؤيته بين الأدغال الكثيفة بسبب قدرته على التمويه، وهذا النوع المهدد بالانقراض بدأ تدريجيا بالعودة إلى البرية بفضل جهود دعاة الحفاظ على البيئة الساعين لزيادة أعداد هذه الظباء النادرة التي تعيش في غابات كينيا.
ويعرف بونغو الجبل بفروه البني وخطوطه البيضاء المميزة. ومع بقاء أقل من 100 حيوان في البرية، تعمل محمية كينية على تربيته وإعادة توطينه تدريجيًا، بهدف رفع أعداده إلى 750 حيوانًا بحلول عام 2050، واختار فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لظباء "البونغو"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Brian Ingangaتتحرك حيوانات البونغو الجبلية على المنحدرات الحرجية لجبل كينيا، ثاني أعلى جبل في أفريقيا، في نانيوكي في مقاطعة لايكيبيا بكينيا
© AP Photo / Brian Ingangaوصول أربعة ظباء جبلية من نوع البونغو، تم إعادتها من جمهورية التشيك، إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي في كينيا
© AP Photo / Brian Ingangaتتحرك حيوانات البونغو الجبلية المهددة بالانقراض بشدة عبر المناظر الطبيعية الحرجية لجبل كينيا، ثاني أعلى جبل في أفريقيا، في نانيوكي في مقاطعة لايكيبيا بكينيا
© AP Photo / Brian Ingangaتتغذى حيوانات البونغو الجبلية المهددة بالانقراض بشدة في حظيرة غابات داخل محمية جبل كينيا للحياة البرية في نانيوكي في مقاطعة لايكيبيا بكينيا
© AP Photo / Brian Ingangaتتحرك حيوانات البونغو الجبلية على المنحدرات الحرجية لجبل كينيا، ثاني أعلى جبل في أفريقيا، في نانيوكي في مقاطعة لايكيبيا بكينيا
© AP Photo / Brian Ingangaقامت كريستين غاثوني، بإطعام حيوان البونغو الجبلي المهدد بالانقراض بشدة، والذي تم إرساله من جمهورية التشيك، في حظيرة غابات داخل محمية للحياة البرية في نانيوكي في مقاطعة لايكيبيا بكينيا
© AP Photo / Brian Ingangaمنظر لجبل كينيا، ثاني أعلى جبل في أفريقيا، في نانيوكي في مقاطعة لايكيبيا بكينيا
© AP Photo / Brian Inganga
تتغذى حيوانات البونغو الجبلية المهددة بالانقراض بشدة في حظيرة غابات داخل محمية جبل كينيا للحياة البرية في نانيوكي، مقاطعة لايكيبيا، كينيا
