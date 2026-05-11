https://sarabic.ae/20260511/اجتماع-لوزراء-دفاع-أكثر-من-40-دولة-بشأن-هرمز-1113318318.html

اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن هرمز

اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، غدا الثلاثاء، اجتماعا دوليا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T06:15+0000

2026-05-11T06:15+0000

2026-05-11T06:15+0000

مضيق هرمز

بريطانيا

إيران

العالم

أخبار فرنسا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_4e1cbac93ca92c72ac557b7a1fb66ea1.jpg

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، موضحة أن اللقاء يأتي استكمالا لاجتماعات عسكرية سابقة ناقشت الجوانب العملية لمهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة البحرية بعد تثبيت وقف إطلاق النار. وأكد هيلي أن بلاده تعمل على “تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة بالملاحة في مضيق هرمز”، فيما دفعت كل من بريطانيا وفرنسا بقطع بحرية إلى المنطقة، إذ أرسلت باريس حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول"، بينما أعلنت لندن نشر المدمرة "إتش إم إس دراغون"، في إطار استعدادات مسبقة لأي مهمة بحرية دولية محتملة. وفي المقابل، حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من إرسال سفن حربية إلى المنطقة، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن أي سفن أجنبية ستواجه "ردا حاسما وفوريا"، مؤكدا أن بلاده وحدها قادرة على ضمان أمن المضيق. من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس لا تتحدث عن نشر قوة بحرية قتالية في المضيق، بل عن مهمة أمنية يتم تنسيقها مع إيران، مجددا رفض بلاده لأي حصار أو فرض رسوم على عبور السفن في هذا الممر الاستراتيجي. ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/ شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.

https://sarabic.ae/20260510/الجيش-الإيراني-يوجه-تحذيرا-للدول-الداعمة-للعقوبات-الأمريكية-بشأن-مضيق-هرمز-1113293053.html

https://sarabic.ae/20260510/لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-الحرب-لم-تنته-ولدينا-القدرة-على-إغلاق-هرمز-وباب-المندب-1113315297.html

بريطانيا

إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مضيق هرمز, بريطانيا, إيران, العالم, أخبار فرنسا , العالم العربي