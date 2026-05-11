اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن هرمز

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20260511/اجتماع-لوزراء-دفاع-أكثر-من-40-دولة-بشأن-هرمز-1113318318.html
اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن هرمز
اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، غدا الثلاثاء، اجتماعا دوليا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، موضحة أن اللقاء يأتي استكمالا لاجتماعات عسكرية سابقة ناقشت الجوانب العملية لمهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة البحرية بعد تثبيت وقف إطلاق النار. وأكد هيلي أن بلاده تعمل على “تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة بالملاحة في مضيق هرمز”، فيما دفعت كل من بريطانيا وفرنسا بقطع بحرية إلى المنطقة، إذ أرسلت باريس حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول"، بينما أعلنت لندن نشر المدمرة "إتش إم إس دراغون"، في إطار استعدادات مسبقة لأي مهمة بحرية دولية محتملة. وفي المقابل، حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من إرسال سفن حربية إلى المنطقة، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن أي سفن أجنبية ستواجه "ردا حاسما وفوريا"، مؤكدا أن بلاده وحدها قادرة على ضمان أمن المضيق. من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس لا تتحدث عن نشر قوة بحرية قتالية في المضيق، بل عن مهمة أمنية يتم تنسيقها مع إيران، مجددا رفض بلاده لأي حصار أو فرض رسوم على عبور السفن في هذا الممر الاستراتيجي. ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/ شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026
أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، غدا الثلاثاء، اجتماعا دوليا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة باستئناف وتأمين حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، موضحة أن اللقاء يأتي استكمالا لاجتماعات عسكرية سابقة ناقشت الجوانب العملية لمهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة البحرية بعد تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد هيلي أن بلاده تعمل على “تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة بالملاحة في مضيق هرمز”، فيما دفعت كل من بريطانيا وفرنسا بقطع بحرية إلى المنطقة، إذ أرسلت باريس حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول"، بينما أعلنت لندن نشر المدمرة "إتش إم إس دراغون"، في إطار استعدادات مسبقة لأي مهمة بحرية دولية محتملة.
وفي المقابل، حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من إرسال سفن حربية إلى المنطقة، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن أي سفن أجنبية ستواجه "ردا حاسما وفوريا"، مؤكدا أن بلاده وحدها قادرة على ضمان أمن المضيق.
من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس لا تتحدث عن نشر قوة بحرية قتالية في المضيق، بل عن مهمة أمنية يتم تنسيقها مع إيران، مجددا رفض بلاده لأي حصار أو فرض رسوم على عبور السفن في هذا الممر الاستراتيجي.
ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/ شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
