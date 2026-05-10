لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الحرب لم تنته ولدينا القدرة على إغلاق هرمز وباب المندب

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، بأن بعض دول المنطقة أرسلت رسائل إلى إيران، مؤكداً أن الحرب لم تنته بعد... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف رضائي، أنه "لا توجد آفاق واضحة لاتفاق سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية"، معتبراً أن بعض الدول في المنطقة لا تزال "تسلك طريقاً خاطئاً".وأكد المسؤول الإيراني، أن بلاده "لن تسمح بتشكل خط الإمارات – إسرائيل في المنطقة"، مشيراً إلى أن طهران أغلقت مضيق هرمز، وأن لديها القدرة أيضاً على إغلاق مضيق باب المندب عبر قوتها العسكرية الخاصة.وأضاف رضائي، أن "بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت منذ الأسبوع الثاني للحرب أنها لن تسمح بخروج مضيق هرمز من يد إيران"، مشدداً على أنه "لن يتمكن أحد من تمرير لتر واحد من النفط عبر المضيق دون إذن إيران".كما اعتبر رضائي أن "انسحاب الأمريكيين من "عملية الحرية" في الخليج جاء بسبب قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق تعبيره.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "إيران لن ترى مجددًا الأموال التي منحها لها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وأضاف ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن "إيران لن تكرر معنا ما فعلته مع أوباما"، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية السابقة منحت طهران فرصة كبيرة للحياة عبر الأموال التي حصلت عليها بموجب الاتفاق النووي.وأشار إلى أن "إيران لن تحصل مرة أخرى على مثل تلك الأموال أبداً"، لافتاً إلى أن إدارة أوباما نقلت إلى طهران نحو 1.7 مليار دولار، على حد تعبيره.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

