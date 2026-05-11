سلطنة عمان تدعو إلى مبادرة إنسانية للإفراج عن السفن المحتجزة في الخليج
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار واحترام سيادة الدول على مياهها. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T13:15+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وخلال لقائه مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية، شدد البوسعيدي على أن "هناك حاجة لمبادرة إنسانية تفرج عن السفن المحتجزة بالخليج بالتعاون مع الدول المطلة عليه".من جانبه، أعرب أمين عام المنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة حاليا في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.وفي سياق متصل، قال محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "ترامب يتحدث عن أمانيه ولن يتمكن قطعاً من فتح مضيق هرمز".وأضاف مخبر، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أن "مضيق هرمز في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفاً إياه بأنه من "بركات الحرب المفروضة".وأشار إلى أن بلاده "استفادت من هذه الميزة بعد أن تم إهمالها لسنوات"، مؤكدا أن "إيران لن تتردد في هذا المسار ولن تتراجع عنه".وأكد مخبر، وجود تنسيق كامل بين الجانبين السياسي والعسكري، قائلاً إنه "لا يوجد في قمة النظام أي خلاف أو ازدواجية أو اختلاف بين الميدان والدبلوماسية".وأعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، غدا الثلاثاء، اجتماعا دوليا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة باستئناف وتأمين حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وزير الدفاع، جون هيلي، سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، موضحة أن اللقاء يأتي استكمالا لاجتماعات عسكرية سابقة ناقشت الجوانب العملية لمهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة البحرية بعد تثبيت وقف إطلاق النار.وأكد هيلي أن بلاده تعمل على "تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة بالملاحة في مضيق هرمز"، فيما وردت أنباء عن أن كل من بريطانيا وفرنسا كانتا قد دفعتا بقطع بحرية إلى المنطقة، إذ أرسلت باريس حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول"، بينما أعلنت لندن نشر المدمرة "إتش إم إس دراغون"، في إطار استعدادات مسبقة لأي مهمة بحرية دولية محتملة.ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/ شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
