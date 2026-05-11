في الذكرى الـ81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
في الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، شهدت الساحة الحمراء في موسكو عرضًا عسكريًا، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول وقدامى... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، شهدت الساحة الحمراء في موسكو عرضًا عسكريًا، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول وقدامى المحاربين.
وتضمّن العرض لأول مرة
لقطات حصرية للقوات المسلحة الروسية، بما في ذلك وحدات الطائرات المسيرة، وهي تخوض عمليات قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يأتي ذلك تزامنًا مع مواصلة الجيش الروسي تقدمه وانتصاراته على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مواجهة مع النازية الجديدة في أوكرانيا، يستلهم فيها بطولات الاتحاد السوفيتي السابق خلال انتصاره على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
قال الباحث بالشأن الروسي، قصي القيسي، إن "ما يجري في أوكرانيا من عملية عسكرية روسية خاصة ليس منفصلًا عما حدث في الماضي في الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما فعله الأجداد من قتال النازيين يفعله الأحفاد الآن، إذ يقاتلون العدو النازي في صورته الجديدة، لكنه يحمل نفس الفكر المتطرف الذي يعد تهديدًا ليس لروسيا فقط ولا للعِرق الروسي فقط وإنما للعالم كله".
في السياق نفسه، قالت الباحثة في العلاقات الدولية، مونيكا وليام، إن "احتفالات روسيا الأخيرة بذكرى النصر الـ81 حملت هذا العام رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز الطابع التاريخي المعتاد".
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "موسكو سعت من خلال هذه المناسبة إلى إعادة إنتاج سرديتها الوطنية، وربطها مباشرة بالإرث السوفيتي والدفاع عن الأمن القومي الروسي".