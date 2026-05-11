مقتل جندي إسرائيلي في معركة قرب الحدود اللبنانية- بيان
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
04:40 GMT 11.05.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 11.05.2026)
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان.
وأعلن الجيش في بيان له أن "الرقيب أول (احتياط) ألكسندر غلوفانيوف، البالغ من العمر 47 عامًا، من بتاح تكفا، سائق مركبة نقل ثقيلة في الكتيبة 6924 للنقل، مركز النقل، سقط خلال معركة بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى المناطق الحدودية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية
على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.