مودي يدعو لاستنساخ تجربة قيود "كورونا" في الهند لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

نصح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستعادة القيود التي كانت مفروضة خلال حقبة "جائحة كورونا"، وذلك في ظل أزمة الشرق الأوسط الراهنة، داعيًا المواطنين على... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T06:03+0000

أخبار الهند اليوم

اقتصاد

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية، عن مودي قوله عن خطاب ألقاه في حيدر آباد إنه يجب على المواطنين الامتناع عن قضاء العطلات وإقامة حفلات الزفاف في الخارج للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. كما اقترح مودي تجنب شراء الذهب لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك، طلب من العائلات تقليل استهلاك الزيوت النباتية، مؤكدًا أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والصحة العامة على حد سواء. يُذكر أن التصعيد المحيط بإيران قد أدى إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى الأسواق العالمية، ما أثر بشكل مباشر على إنتاج النفط وصادراته.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14 بالمئة لتصل إلى 104.47 دولار ‌للبرميل، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23 بالمئة يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.51 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولار أو 3.24 بالمئة بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة في الجلسة السابقة.تبددت الآمال في ⁠نهاية وشيكة ⁠للصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي استمر 10 أسابيع، والذي من شأنه أن يسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن ​وصف الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه "غير مقبول".وقال ‌توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، في مذكرة "تتجه أنظار السوق الآن بشكل ‌مباشر إلى زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع".وأضاف "هناك أمل في أن يتمكن من إقناع بكين باستخدام نفوذها على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل ⁠وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".النفط يقفز مع إخفاق أمريكا وإيران في الاتفاق على مقترح للسلام

2026

