مودي يدعو لاستنساخ تجربة قيود "كورونا" في الهند لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مودي يدعو لاستنساخ تجربة قيود "كورونا" في الهند لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
نصح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستعادة القيود التي كانت مفروضة خلال حقبة "جائحة كورونا"، وذلك في ظل أزمة الشرق الأوسط الراهنة، داعيًا المواطنين على... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الهند اليوم
اقتصاد
ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية، عن مودي قوله عن خطاب ألقاه في حيدر آباد إنه يجب على المواطنين الامتناع عن قضاء العطلات وإقامة حفلات الزفاف في الخارج للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. كما اقترح مودي تجنب شراء الذهب لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك، طلب من العائلات تقليل استهلاك الزيوت النباتية، مؤكدًا أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والصحة العامة على حد سواء. يُذكر أن التصعيد المحيط بإيران قد أدى إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى الأسواق العالمية، ما أثر بشكل مباشر على إنتاج النفط وصادراته.
مودي يدعو لاستنساخ تجربة قيود "كورونا" في الهند لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

06:03 GMT 11.05.2026
نصح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستعادة القيود التي كانت مفروضة خلال حقبة "جائحة كورونا"، وذلك في ظل أزمة الشرق الأوسط الراهنة، داعيًا المواطنين على العمل من المنزل وتقليل استهلاك البنزين.
ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية، عن مودي قوله عن خطاب ألقاه في حيدر آباد إنه يجب على المواطنين الامتناع عن قضاء العطلات وإقامة حفلات الزفاف في الخارج للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
كما اقترح مودي تجنب شراء الذهب لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك، طلب من العائلات تقليل استهلاك الزيوت النباتية، مؤكدًا أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والصحة العامة على حد سواء.
يُذكر أن التصعيد المحيط بإيران قد أدى إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى الأسواق العالمية، ما أثر بشكل مباشر على إنتاج النفط وصادراته.
وقفزت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الإثنين، في ظل إخفاق الولايات ‌المتحدة وإيران في التوصل إلى ⁠اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، ​مما ⁠أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الحرب لم تنته ولدينا القدرة على إغلاق هرمز وباب المندب
أمس, 20:40 GMT
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14 بالمئة لتصل إلى 104.47 دولار ‌للبرميل، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23 بالمئة يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.51 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولار أو 3.24 بالمئة بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة في الجلسة السابقة.
تبددت الآمال في ⁠نهاية وشيكة ⁠للصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي استمر 10 أسابيع، والذي من شأنه أن يسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن ​وصف الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه "غير مقبول".
ومن المقرر أن يصل ​ترامب إلى بكين يوم ​الأربعاء، وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن ​يناقش قضية ⁠إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال ‌توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، في مذكرة "تتجه أنظار السوق الآن بشكل ‌مباشر إلى زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع".
وأضاف "هناك أمل في أن يتمكن من إقناع بكين باستخدام نفوذها على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل ⁠وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".
النفط يقفز مع إخفاق أمريكا وإيران في الاتفاق على مقترح للسلام
