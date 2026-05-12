إعلام: وزير الدفاع الألماني يخطط لشن هجمات إرهابية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سافر إلى كييف للتخطيط لهجمات إرهابية ضد روسيا. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "باختصار، ذهب بيستوريوس إلى كييف للتخطيط علنًا لهجمات إرهابية ضد روسيا".
بحسب المنشور، فإن أوكرانيا وأوروبا ليستا مهتمتين بإنهاء الصراع، وهما تبذلان كل ما في وسعهما لتصعيد الموقف.
وأضافت صحيفة " لانتيديبلوماتيكو" الإيطالية: "وبذلك، فإن بيستوريوس وكل شخص آخر في نظام الاتحاد الأوروبي هم شركاء للنظام الإرهابي الأوكراني ويشاركون بنشاط في الصراع في أوكرانيا".
وتابعت: "من غير المفهوم كيف يمكن للنازيين الجدد الأوروبيين التجول بحرية ودون عقاب في أوكرانيا، حيث يواصلون ارتكاب أنشطتهم الإجرامية ضد روسيا".
أفادت صحيفة "راينيشه بوست"، يوم الاثنين، أن بيستوريوس وصل إلى كييف في زيارة غير معلنة لمناقشة إنتاج الأسلحة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن أن كييف وبرلين ستتعاونان في تطوير وتصنيع طائرات دون طيار يصل مداها إلى 1500 كيلومتر.
من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وأنها "لعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.
وكان قد صرّح سابقًا بأن أوروبا تحرض زيلينسكي على مواصلة القتال ضد روسيا "حتى آخر أوكراني"، لكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لذلك. وقد أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا سيكون له أثر سلبي.