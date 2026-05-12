الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يعرقل جهود السلام في أوكرانيا
2026-05-12T11:19+0000
صرحّت وزارة الخارجية الروسية أن عدداً من الدول “المعادية” داخل الاتحاد الأوروبي قامت بإعاقة مسار التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الدول تؤثر بشكل سلبي على جهود الحوار بين الأطراف المعنية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن مواقف بعض الدول داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تجعل من عملية البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وتعقيداً.
وأضاف أن “سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، وللأسف، باتت خاضعة لعدد من الدول التي تمتلك تأثيرًا كبيرًا على صنع القرار، من بينها ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إضافة إلى بولندا والسويد، فضلًا عن دور المملكة المتحدة التي تعمل من خلف الكواليس وتدفع باتجاه استمرار النهج العدائي تجاه روسيا".
وأوضح غروشكو أن سياسات هذه الدول “تعرقل بشكل كبير خلق الظروف المناسبة لاستئناف الحوار وإيجاد صيغ للتسوية السلمية في أوكرانيا”، على حد تعبيره.