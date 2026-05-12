تحت مقصلة الفساد.. زيلينسكي مهدد بالملاحقة الجنائية في قضية "ميداس"
نشرت وسائل إعلام أوكرانية احتمال مواجهة، فلاديمير زيلينسكي، لمساءلة جنائية تتعلق ببناء مساكن غير قانونية بالقرب من العاصمة كييف.
وبحسب ما ورد في تلك التقارير، فإن الجهات التي أشرفت على أعمال البناء غير القانوني، تشمل أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب الرئاسة، ورجل الأعمال تيمور مينديش، ونائب رئيس الوزراء الأسبق أوليكسي تشيرنيشوف، إضافة إلى شخص رابع لم يُكشف عن هويته.وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية وجهت اتهامات إلى يرماك تتعلق بغسل أموال خلال عمليات بناء مساكن فاخرة في منطقة كييف، مع قيام المحكمة بمصادرة بعض الممتلكات المرتبطة بالقضية.وكان زيلينسكي قد أقال يرماك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خلفية فضيحة فساد طالت قطاع الطاقة في البلاد.
