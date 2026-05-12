باكستان: التقارير حول وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية "مضلل"
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن التقارير المتداولة حول وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان لأغراض عسكرية "مضللة وغير دقيقة"، موضحة أن الطائرات وصلت فقط... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
05:26 GMT 12.05.2026
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن التقارير المتداولة حول وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان لأغراض عسكرية "مضللة وغير دقيقة"، موضحة أن الطائرات وصلت فقط لتسهيل تنقل الدبلوماسيين ضمن ترتيبات مؤقتة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "بقاء الطائرات الإيرانية في قاعدة نور خان جاء ترقباً لجولات لاحقة من التواصل الدبلوماسي"، مشددة على أن وجودها الحالي داخل الأراضي الباكستانية لا يرتبط بأي ترتيبات أو أنشطة عسكرية.
وأضافت الخارجية الباكستانية، أنها حافظت على تواصل منتظم مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدة التزام إسلام آباد بدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار، وخفض التوتر، ودفع مسار السلام في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام باكستانية، زعمت أن باكستان سمحت بهدوء لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية، رغم تقديم إسلام آباد نفسها علنًا وسيطًا دبلوماسيًا بين طهران وواشنطن.
وبحسب المسؤولين، أرسلت إيران أيضًا طائرات مدنية إلى أفغانستان المجاورة، في تحرك يعكس محاولة واضحة لحماية ما تبقى من أصولها الجوية والعسكرية مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية.
وتعمل باكستان على لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، عبر تكثيف الاتصالات الدبلوماسية ودعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الحوار بين الجانبين.
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
3 مايو, 20:47 GMT
وكان ترامب، أعلن في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
باكستان: نأمل في التوصل لحل سلمي مستدام بين إيران وأمريكا ولا نزال متفائلين
باكستان: نأمل في التوصل لحل سلمي مستدام بين إيران وأمريكا ولا نزال متفائلين
7 مايو, 13:37 GMT
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
