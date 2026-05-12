ليبيا.. تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في أجدابيا
21:50 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 22:00 GMT 12.05.2026)
© Photo / Ajdabiya Security Directorate, Libya تفكيك شبكة للاتجار بالبشر في أجدابيا بليبيا وتحرير 120 مهاجرًا وضبط ورشة لتصنيع قوارب التهريب
كشفت مديرية أمن أجدابيا شرق ليبيا تفاصيل عملية أمنية واسعة استهدفت أوكار الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في منطقة بشر الساحلية، أسفرت عن تحرير 120 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وضبط مصنع متكامل لتصنيع قوارب التهريب، إلى جانب مداهمة عدة مواقع تُستخدم في احتجاز وتعذيب المهاجرين.
وقالت المديرية إن القضية بدأت عقب تلقي بلاغ من اللواء 166 مشاة بشأن العثور على ثلاث جثث ملقاة على شاطئ البحر قرب منطقة بشر، إضافة إلى قارب لفظه البحر إلى الشاطئ.
وبتعليمات من مدير أمن أجدابيا اللواء امبارك مصطفى بوحرارة، انتقلت دوريات مركز شرطة بشر إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على ثلاث جثث تعود لأشخاص لقوا حتفهم في ظروف مأساوية، إضافة إلى قارب بداخله تسعة جوازات سفر، بينها أربعة لمواطنين من بنغلاديش وخمسة لمصريين.
وأوضحت المديرية أن التحريات قادت إلى الاشتباه في مواطن مصري عُثر عليه في حالة إرهاق بمنطقة بشر، ليتبين لاحقًا أنه تمكن من الفرار من أحد أوكار احتجاز المهاجرين غير الشرعيين قبل ساعات من ضبطه.
وأدلى الشخص، وفق بيان المديرية التي تحصلت سبوتنيك على نسخة منه ، بإفادات كشف خلالها عن تعرض مهاجرين من جنسيات مختلفة للتعذيب والابتزاز داخل أوكار تُستخدم لإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية، تمهيدًا لنقلهم بحرًا نحو أوروبا عبر قوارب متهالكة.
كما تعرف على الجثث الثلاث، مؤكدًا أن اثنين منهم يحملان الجنسية البنغلاديشية والثالث مصري، وكانوا جميعًا محتجزين معه داخل الوكر ذاته.
وعقب ذلك، شُكل فريق أمني مشترك من قسم التحريات العامة ومركز شرطة بشر، تمكن خلال عمليات مداهمة وتحريات استمرت نحو 15 يومًا من تحرير 120 مهاجرًا من الجنسين، وضبط 6 قوارب، بينها ثلاثة قيد التصنيع تجاوزت نسبة إنجازها 80 بالمئة.
كما أسفرت العمليات عن اكتشاف مصنع متكامل داخل أحد الأوكار بمدينة أجدابيا يُستخدم في تصنيع قوارب التهريب، مجهز بآلات نجارة ومعدات ومواد خام لبناء القوارب محلية الصنع، إضافة إلى ضبط قارب كبير كان معدًا لاستخدامه في عمليات تهريب جديدة.
وأشارت المديرية إلى فتح محضر رسمي بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، التي أصدرت أوامر ضبط وإحضار بحق عناصر التشكيل العصابي الفارين.