مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260512/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إخضاع-آثار-الضفة-الغربية-لسلطة-الاحتلال-جريمة-حرب-1113357969.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الكنيست الإسرائيلي لا يملك أي صلاحيات قانونية لإقرار مشروع قانون يُخضع... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T18:32+0000
2026-05-12T18:32+0000
حصري
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108523149_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ab599e8b51a8f7f7640d915a0a7bcf5.jpg
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التملك في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراض فلسطينية تخضع لتعريف دولة الاحتلال، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب الدولي، اللذين يفرضان حماية خاصة للأعيان المدنية والآثار، ويُلزمان القوة المحتلة بالحفاظ عليها لا الاستيلاء عليها.وأكد أن محاولة إصدار تشريع للسيطرة على الآثار الفلسطينية تتزامن مع قرارات بمصادرة الأراضي بالضفة، وهو ما يصنف ضمن جرائم الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه القرارات كجزء من القوة الناعمة لضم أجزاء من الضفة الغربية فعليا.وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وحرية السكن والتنقل، وتعتبر اعتداءً مباشرًا على المبادئ الآمرة في القانون الدولي، مبيّنًا فداحة الجرم في السماح لمصلحة الآثار الإسرائيلية بالتحكم في إرث الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه تحت هذه الحجج الواهية.ووافق الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى على مشروع قانون لإنشاء هيئة جديدة تٌعنى بالآثار والمواقع التراثية وعلم الآثار في الضفة الغربية.وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست، عميت هليفي، من حزب الليكود على إنشاء ما يسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، تكون تابعة لوزير التراث الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وإدارة أعمال التنقيب الأثري، وتطبيق القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب و ج).وبحسب المشروع، سيتم نقل صلاحيات ضابط الآثار التابع لوحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الجديدة، لتصبح الجهة المسؤولة عن ملف الآثار والتراث في الضفة الغربية المحتلة.وأيد 23 عضوًا في الكنيست المقترح، بينما عارضه 14 عضوًا، ومن المقرر إعادته إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لمناقشته.
https://sarabic.ae/20260424/لافروف-تجاهل-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-سيحول-القضية-إلى-قنبلة-موقوتة-1112858889.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108523149_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_357576ff0c947a29ee746b6d2deb593f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, العالم
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, العالم

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"

18:32 GMT 12.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الكنيست الإسرائيلي لا يملك أي صلاحيات قانونية لإقرار مشروع قانون يُخضع تراث الضفة الغربية لسيادة سلطات الاحتلال، مشددا على عدم وجود أي سلطة قانونية للاحتلال فوق الأرض المحتلة أو الأعيان المدنية التابعة لها.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التملك في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراض فلسطينية تخضع لتعريف دولة الاحتلال، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب الدولي، اللذين يفرضان حماية خاصة للأعيان المدنية والآثار، ويُلزمان القوة المحتلة بالحفاظ عليها لا الاستيلاء عليها.
وأكد أن محاولة إصدار تشريع للسيطرة على الآثار الفلسطينية تتزامن مع قرارات بمصادرة الأراضي بالضفة، وهو ما يصنف ضمن جرائم الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه القرارات كجزء من القوة الناعمة لضم أجزاء من الضفة الغربية فعليا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
لافروف: تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين سيحول القضية إلى "قنبلة موقوتة"
24 أبريل, 20:35 GMT
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وحرية السكن والتنقل، وتعتبر اعتداءً مباشرًا على المبادئ الآمرة في القانون الدولي، مبيّنًا فداحة الجرم في السماح لمصلحة الآثار الإسرائيلية بالتحكم في إرث الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه تحت هذه الحجج الواهية.

وشدد بريجية على أن هذه الممارسات الإسرائيلية، التي تخالف القانون الدولي الإنساني والجنائي، تمنح الجانب الفلسطيني مستمسكًا قانونيًا قويًا لملاحقة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبته على هذه الجرائم.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى على مشروع قانون لإنشاء هيئة جديدة تٌعنى بالآثار والمواقع التراثية وعلم الآثار في الضفة الغربية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست، عميت هليفي، من حزب الليكود على إنشاء ما يسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، تكون تابعة لوزير التراث الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وإدارة أعمال التنقيب الأثري، وتطبيق القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب و ج).
وبحسب المشروع، سيتم نقل صلاحيات ضابط الآثار التابع لوحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الجديدة، لتصبح الجهة المسؤولة عن ملف الآثار والتراث في الضفة الغربية المحتلة.
وأيد 23 عضوًا في الكنيست المقترح، بينما عارضه 14 عضوًا، ومن المقرر إعادته إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لمناقشته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала