مصدر لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تقتل جنودها بعد محاولتهم عبور نهر بسيل
أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية استهدفوا جنودهم بعد محاولة فاشلة لعبور نهر بسيل.
2026-05-12T06:41+0000
06:40 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 06:41 GMT 12.05.2026)
وقال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "قتل مشغلو طائرات العدو دون طيار جنودهم الذين سبحوا عبر النهر ووجدوا أنفسهم عُزّلاً في منطقة يسيطر عليها قوات "الشمال" الروسية".
وأشار أيضاً إلى أن المسلحين الأوكرانيين انتهكوا وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً في مقاطعة سومي.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية من 8 إلى 9 مايو/أيار بمناسة عيد النصر، لكنه وافق فيما بعد، بناءً على اقتراح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تمديده حتى 11 مايو.
ومع ذلك، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية شنّ غارات باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية. ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الدفاع، انتهك نظام كييف وقف إطلاق النار 23802 مرة. وردّت القوات الروسية بالمثل.