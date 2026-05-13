بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الهلال السوداني أول ناد في العالم يحقق إنجازا تاريخيا ويتوج بطلا للدوري في 3 دول
دخل نادي الهلال السوداني تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول ناد في العالم يحرز لقب الدوري الممتاز في 3 بلدان مختلفة. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
دخل نادي الهلال السوداني تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول ناد في العالم يحرز لقب الدوري الممتاز في 3 بلدان مختلفة.
ونجح الفريق السوداني اليوم الأربعاء، في الفوز بالدوري الرواندي 2025 ـ 2026، في إنجاز تاريخي للنادي الأكثر تتويجا للألقاب في بلاده.
وعلى غرار معظم الأندية السودانية خضا الهلال مشوارا صعبا منذ العام 2023، بسبب اندلاع الحرب في بلاده وتوقف النشاط الرياضي محليا وإلغاء الدوري بعد توتر الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية.
في وقت اقتصر نشاط الأندية السودانية على المشاركات الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا وذلك لفريقي العاصمة: الهلال والمريخ، اللذين خاضا مباراياتهما قاريا في أكثر من دولة.
وتمكن الهلال السوداني من المشاركة هذا الموسم في الدوري الرواندي للدرجة الأولى، ليحرز اللقب، اليوم الأربعاء، بعد فوزه في الجولة الـ31 على حساب غاسوجي يونايتد بهدفين لهدف واحد، على ملعب كيغالي بيليه في رواندا.
وبتلك النتيجة وهذا الفوز حقق الهلال السوداني إنجازا عالميا قد يمنحه الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه الفريق الذي توج باللقب في 3 دول مختلفة.
وإلى جانب فوزه بلقب الدوري السوداني في 31 مناسبة مختلفة، كأكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري في بلاده، فاز الهلال بلقب الدوري الموريتاني (لقب شرفي) في الموسم الماضي 2024 ـ 2025 بعدما اضطرته الظروف الأمنية والسياسية المتوترة وتوقف الدوري المحلي للحصول على رخصة من اتحاد موريتانيا لكرة القدم للمشاركة في الدوري.
