ترامب ينشر خريطة تظهر فنزويلا باعتبارها الولاية الأمريكية الحادية والخمسين
سبوتنيك عربي
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة تظهر فنزويلا باعتبارها الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T01:11+0000
ونشر ترامب الخريطة، أمس، عبر حسابه بموقع "تروث سوشيال"، حيث أظهرت خريطة فنزويلا وعليها العلم الأميركي، وفوقها كلمة "الولاية الـ51".وكان ترامب قد ألمح مازحًا إلى جعل فنزويلا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة عندما هنأ المنتخب الفنزويلي للبيسبول على فوزه على إيطاليا في نصف نهائي بطولة العالم للبيسبول في مارس/آذار، معتبرًا أن الانتصار جاء نتيجة تعاون كاراكاس مع واشنطن.ومن جانبها، استبعدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، يوم الاثنين، أي احتمال لتحول الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة.وبدأت الولايات المتحدة وفنزويلا استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد الضربة الجوية الأميركية على كاراكاس مطلع كانون الثاني/يناير، بهدف اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته. كما أعلن ترامب عزمه السيطرة على النفط الفنزويلي.
