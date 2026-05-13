فرنسا تحجر 1700 شخص على متن سفينة سياحية للاشتباه بعدوى معوية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أن أكثر من 1700 شخص على متن سفينة سياحية راسية في مدينة بوردو الفرنسية يخضعون للحجر الصحي بعد وفاة أحد الركاب بسبب التهاب المعدة... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أن أكثر من 1700 شخص على متن سفينة سياحية راسية في مدينة بوردو الفرنسية يخضعون للحجر الصحي بعد وفاة أحد الركاب بسبب التهاب المعدة والأمعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.
وأشارت القناة الفرنسية إلى أن الأعراض ظهرت على نحو 50 شخصا على متن السفينة، لكن لم يتم حتى الآن إثبات وجود صلة بين وفاة الراكب والتفشي المحتمل.
وكانت السفينة قد أبحرت من جزر شتلاند قبالة سواحل اسكتلندا في 6 أيار/مايو، وتوقفت في بلفاست وليفربول وبريست قبل أن تصل إلى بوردو مساء الثلاثاء 12 مايو.
وعقب وصولها، أبلغ قبطان السفينة عن تسجيل حالات التهابات معوية على متنها.
وأوضحت سلطات إقليم جيروند الفرنسي، في بيان، أن "نحو 50 راكبا ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع عدوى معوية حادة"، مشيرة إلى أن جميع المصابين "تلقوا الرعاية الفورية من طبيب السفينة وتم عزلهم داخل مقصوراتهم".
وأفاد مصدر في السلطات الصحية لوكالة "فرانس برس" بأن ذروة الأعراض، المتمثلة في القيء والإسهال، سُجلت في 11 أيار/مايو عندما كانت السفينة راسية في مدينة بريست الفرنسية، مشيرا إلى أنه لم يتم نقل أي من الركاب إلى المستشفى حتى الآن، بحسب المعلومات المتوفرة.
وسُجل تفشٍ مشابه الأسبوع الماضي على متن سفينة سياحية كانت تبحر في منطقة الكاريبي، حيث عانى 145 راكبا و15 من أفراد الطاقم من أعراض الإسهال أو التقيؤ، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.