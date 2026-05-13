بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية
لغز حير العلماء... دراسة تكشف "سر مثلث برمودا" الغامض
في اكتشاف علمي مثير، كشف باحثون من مؤسسة "كارنيغي" للعلوم وجامعة "ييل" الأمريكيتين، عن بنية صخرية عملاقة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي، يُعتقد أنها السبب... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفق الدراسة المنشورة في مجلة "رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية"، اكتشف العلماء طبقة صخرية خفيفة الكثافة بسمك يصل إلى 12 ميلاً، تعمل كأنها قاعدة طافية تحمل الجزيرة فوق الصخور الأثقل المحيطة بها.السر لم يُكتشف بسهولة، إذ اعتمد الباحثون على أكثر من 20 عاماً من تسجيلات الزلازل لتحليل الطبقات العميقة تحت الجزيرة، ليصلوا إلى خريطة جيولوجية كشفت ما كان مخفياً تحت المحيط.هذا الاكتشاف أعاد لغز مثلث برمودا إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بتفسير علمي قد يضع حداً لعقود من الأساطير والقصص المرعبة عن اختفاء السفن والطائرات.
في اكتشاف علمي مثير، كشف باحثون من مؤسسة "كارنيغي" للعلوم وجامعة "ييل" الأمريكيتين، عن بنية صخرية عملاقة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي، يُعتقد أنها السبب الحقيقي وراء بقاء جزر برمودا مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين.
ووفق الدراسة المنشورة في مجلة "رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية"، اكتشف العلماء طبقة صخرية خفيفة الكثافة بسمك يصل إلى 12 ميلاً، تعمل كأنها قاعدة طافية تحمل الجزيرة فوق الصخور الأثقل المحيطة بها.

المفاجأة أن هذه البنية تشكلت قبل 35 مليون سنة نتيجة صعود صهارة هائلة من أعماق الأرض، رغم عدم وجود أي نشاط بركاني حالي في المنطقة، ما جعل العلماء يعتبرون برمودا حالة جيولوجية خارجة عن المألوف.

السر لم يُكتشف بسهولة، إذ اعتمد الباحثون على أكثر من 20 عاماً من تسجيلات الزلازل لتحليل الطبقات العميقة تحت الجزيرة، ليصلوا إلى خريطة جيولوجية كشفت ما كان مخفياً تحت المحيط.

وأعادت الدراسة الجدل حول الظواهر الغريبة المرتبطة بمثلث برمودا، مثل اضطراب البوصلات والتغيرات المغناطيسية، لكن العلماء أكدوا أن هذه التأثيرات طبيعية ناتجة عن صخور غنية بالحديد والتيتانيوم، ولا علاقة لها بأي قوى غامضة.

هذا الاكتشاف أعاد لغز مثلث برمودا إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بتفسير علمي قد يضع حداً لعقود من الأساطير والقصص المرعبة عن اختفاء السفن والطائرات.
