اليمن.. "أنصار الله" تكشف وجود ألفي أسير لديها وضمانات لتنفيذ اتفاق عمان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
اليمن.. "أنصار الله" تكشف وجود ألفي أسير لديها وضمانات لتنفيذ اتفاق عمان
سبوتنيك عربي
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن وجود أكثر من ألفي أسير لديها من قوات الحكومة المعترف بها دولياً، من دون المشمولين بالاتفاق الموقع بين الجانبين، اليوم... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "ما حصل اليوم هو خطوة أولى من اتفاق مسقط (توصل إليه الطرفان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي يشمل 2900 أسير) ونحن عازمون لاستكمال الخطوات الأولى".وأضاف: "لا يزال لدينا أكثر من ألفي أسير للطرف الآخر (يقصد الحكومة) لتحرير ما تبقى من أسرانا ضمن استكمال هذا الملف".وذكر أنه "من الآن وحتى 10 تموز/يوليو، هي المدة المحددة لاستكمال إجراءات أعمال اللجان الميدانية للوصول إلى تنفيذ الصفقة".واعتبر أنه "لايوجد خاسر في صفقات التبادل"، مؤكداً "التوافق على قوائم الأسرى ومواعيد التنفيذ وكل العوائق تم حلها بالتوافق".وأرجع "المرتضى"، تأخر التوقيع على الاتفاق إلى "ترحيل أغلب العقبات إلى هذه المرحلة"، مشيراً إلى "أن انخفاض الأعداد جاء بعد تحقق اللجان الميدانية وفق المستطاع".وختم مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، بالقول: "نعتقد أن أغلب أسرانا أصبحوا داخل الاتفاق ولدينا ضمانات بعد الاتفاق لتنفيذ الخطوات المتفق عليها".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية توقيع اتفاق مع "أنصار الله" لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، تشمل ما يقارب 1728 محتجزًا من الطرفين.فيما كشفت "أنصار الله"، أن الاتفاق "يتضمن إفراج الحكومة اليمنية عن 1100 أسير ومعتقل، مقابل إفراج الجماعة عن 580 أسيرًا بينهم 7 سعوديين و20 سودانيًا".وكان غروندبرغ، قد شدد في بيان أصدره في ختام زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، في 22 نيسان/أبريل الماضي، على ضرورة إحراز المفاوضات بين فريقي الحكومة و"أنصار الله"، "اختراقًا من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية".وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، منذ 6 شباط/فبراير الماضي، جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، انطلقت برعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على ترتيبات تبادل 2900 أسير ومحتجز.
اليمن.. "أنصار الله" تكشف وجود ألفي أسير لديها وضمانات لتنفيذ اتفاق عمان

© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن وجود أكثر من ألفي أسير لديها من قوات الحكومة المعترف بها دولياً، من دون المشمولين بالاتفاق الموقع بين الجانبين، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "ما حصل اليوم هو خطوة أولى من اتفاق مسقط (توصل إليه الطرفان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي يشمل 2900 أسير) ونحن عازمون لاستكمال الخطوات الأولى".
وأضاف: "لا يزال لدينا أكثر من ألفي أسير للطرف الآخر (يقصد الحكومة) لتحرير ما تبقى من أسرانا ضمن استكمال هذا الملف".
وذكر أنه "من الآن وحتى 10 تموز/يوليو، هي المدة المحددة لاستكمال إجراءات أعمال اللجان الميدانية للوصول إلى تنفيذ الصفقة".
ونوه القيادي في "أنصار الله"، إلى "أنه تم كشف مصير العشرات من أسراها بعد أن كانوا مخفيين لأكثر من 10 سنوات".
واعتبر أنه "لايوجد خاسر في صفقات التبادل"، مؤكداً "التوافق على قوائم الأسرى ومواعيد التنفيذ وكل العوائق تم حلها بالتوافق".
وأرجع "المرتضى"، تأخر التوقيع على الاتفاق إلى "ترحيل أغلب العقبات إلى هذه المرحلة"، مشيراً إلى "أن انخفاض الأعداد جاء بعد تحقق اللجان الميدانية وفق المستطاع".
وختم مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، بالقول: "نعتقد أن أغلب أسرانا أصبحوا داخل الاتفاق ولدينا ضمانات بعد الاتفاق لتنفيذ الخطوات المتفق عليها".
بعد إفلاس شركات وضياع حقوق المودعين.. تحذيرات من انهيار كامل للقطاع المصرفي في اليمن؟
أمس, 16:37 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية توقيع اتفاق مع "أنصار الله" لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، تشمل ما يقارب 1728 محتجزًا من الطرفين.
فيما كشفت "أنصار الله"، أن الاتفاق "يتضمن إفراج الحكومة اليمنية عن 1100 أسير ومعتقل، مقابل إفراج الجماعة عن 580 أسيرًا بينهم 7 سعوديين و20 سودانيًا".
وقد صرّح مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، الخميس الماضي، بأن وفدي الحكومة و"أنصار الله" المشاركين في المفاوضات التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عمّان، توافقًا على أغلب النقاط الخلافية فيما يتعلق بالقوائم النهائية للمشمولين بالصفقة، مؤكدًا اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان غروندبرغ، قد شدد في بيان أصدره في ختام زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، في 22 نيسان/أبريل الماضي، على ضرورة إحراز المفاوضات بين فريقي الحكومة و"أنصار الله"، "اختراقًا من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية".
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، منذ 6 شباط/فبراير الماضي، جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، انطلقت برعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على ترتيبات تبادل 2900 أسير ومحتجز.
