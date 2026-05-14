اليمن.. "أنصار الله" تكشف وجود ألفي أسير لديها وضمانات لتنفيذ اتفاق عمان
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن وجود أكثر من ألفي أسير لديها من قوات الحكومة المعترف بها دولياً، من دون المشمولين بالاتفاق الموقع بين الجانبين، اليوم
2026-05-14T20:32+0000
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن وجود أكثر من ألفي أسير لديها من قوات الحكومة المعترف بها دولياً، من دون المشمولين بالاتفاق الموقع بين الجانبين، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "ما حصل اليوم هو خطوة أولى من اتفاق مسقط (توصل إليه الطرفان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي يشمل 2900 أسير) ونحن عازمون لاستكمال الخطوات الأولى".
وأضاف: "لا يزال لدينا أكثر من ألفي أسير للطرف الآخر (يقصد الحكومة) لتحرير ما تبقى من أسرانا ضمن استكمال هذا الملف".
وذكر أنه "من الآن وحتى 10 تموز/يوليو، هي المدة المحددة لاستكمال إجراءات أعمال اللجان الميدانية للوصول إلى تنفيذ الصفقة".
ونوه القيادي في "أنصار الله"، إلى "أنه تم كشف مصير العشرات من أسراها بعد أن كانوا مخفيين لأكثر من 10 سنوات".
واعتبر أنه "لايوجد خاسر في صفقات التبادل"، مؤكداً "التوافق على قوائم الأسرى ومواعيد التنفيذ وكل العوائق تم حلها بالتوافق".
وأرجع "المرتضى"، تأخر التوقيع على الاتفاق إلى "ترحيل أغلب العقبات إلى هذه المرحلة"، مشيراً إلى "أن انخفاض الأعداد جاء بعد تحقق اللجان الميدانية وفق المستطاع".
وختم مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، بالقول: "نعتقد أن أغلب أسرانا أصبحوا داخل الاتفاق ولدينا ضمانات بعد الاتفاق لتنفيذ الخطوات المتفق عليها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية توقيع اتفاق مع "أنصار الله" لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، تشمل ما يقارب 1728 محتجزًا من الطرفين.
فيما كشفت "أنصار الله"، أن الاتفاق "يتضمن إفراج الحكومة اليمنية عن 1100 أسير ومعتقل، مقابل إفراج الجماعة عن 580 أسيرًا بينهم 7 سعوديين و20 سودانيًا".
وقد صرّح مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، الخميس الماضي، بأن وفدي الحكومة و"أنصار الله" المشاركين في المفاوضات التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عمّان، توافقًا على أغلب النقاط الخلافية فيما يتعلق بالقوائم النهائية للمشمولين بالصفقة، مؤكدًا اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان غروندبرغ، قد شدد في بيان أصدره في ختام زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، في 22 نيسان/أبريل الماضي، على ضرورة إحراز المفاوضات بين فريقي الحكومة و"أنصار الله"، "اختراقًا من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية".
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، منذ 6 شباط/فبراير الماضي، جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، انطلقت برعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على ترتيبات تبادل 2900 أسير ومحتجز.