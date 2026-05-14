ناريشكين: إن لم يحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا فلدى روسيا كل الإمكانيات للقيام بذلك عسكريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260514/ناريشكين-إن-لم-يحل-الصراع-في-أوكرانيا-دبلوماسيا-فلدى-روسيا-كل-الإمكانيات-للقيام-بذلك-عسكريا-1113403535.html
ناريشكين: إن لم يحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا فلدى روسيا كل الإمكانيات للقيام بذلك عسكريا
أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أنه إذا لم يتم حل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيًا، فإن لدى روسيا كل الأسباب والفرص للقيام بذلك من خلال... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال ناريشكين للصحفيين: "إذا فشلت الوسائل الدبلوماسية، فإن روسيا تمتلك كل الأسس القانونية والإمكانات اللازمة للقيام بذلك من خلال الوسائل العسكرية والتقنية. والاتجاه واضح: فمنذ بداية هذا العام، 2026، حرر الجيش الروسي ما يقرب من 80 بلدة كبيرة وصغيرة، ويستمر التحرك في اتجاه واحد - الغرب".وتابع: "منذ بداية العدوان العسكري الذي شنه نظام كييف على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أي منذ عام 2014، دأبت روسيا، والرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، على تقديم مقترحات لحل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع. ولا يزال الجانب الروسي يقدم هذه المقترحات".وبشأن الصراع مع إيران، أشار ناريشكين إلى أنه لا يمكن استبعاد موجة تصعيد جديدة مع إيران. وأضاف ناريشكين: "المفاوضات جارية، والأطراف تتبادل مقترحات اتفاق سلام، لكن لا يبدو أن هناك نهاية لهذا الصراع في الأفق".وقال: "كانت واشنطن وتل أبيب تعوّلان على نصر سهل نسبياً، لكن الأمور لم تجرِ على هذا النحو. لقد أظهر الشعب الإيراني والدولة والقوات المسلحة شجاعةً وصموداً. ولا تزال إيران تمتلك قدرات عسكرية".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الأخبار
العالم, روسيا

ناريشكين: إن لم يحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا فلدى روسيا كل الإمكانيات للقيام بذلك عسكريا

09:19 GMT 14.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين،
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أنه إذا لم يتم حل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيًا، فإن لدى روسيا كل الأسباب والفرص للقيام بذلك من خلال الوسائل العسكرية والتقنية، وروسيا تواصل تقديم مقترحات لإنهاء النزاع في أوكرانيا سلميا.
وقال ناريشكين للصحفيين: "إذا فشلت الوسائل الدبلوماسية، فإن روسيا تمتلك كل الأسس القانونية والإمكانات اللازمة للقيام بذلك من خلال الوسائل العسكرية والتقنية. والاتجاه واضح: فمنذ بداية هذا العام، 2026، حرر الجيش الروسي ما يقرب من 80 بلدة كبيرة وصغيرة، ويستمر التحرك في اتجاه واحد - الغرب".
وتابع: "منذ بداية العدوان العسكري الذي شنه نظام كييف على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أي منذ عام 2014، دأبت روسيا، والرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، على تقديم مقترحات لحل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع. ولا يزال الجانب الروسي يقدم هذه المقترحات".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ناريشكين: أوروبا تعارض تسوية سلمية في أوكرانيا بسبب استثماراتها الضخمة في الحرب
15 أبريل, 18:33 GMT
وبشأن الصراع مع إيران، أشار ناريشكين إلى أنه لا يمكن استبعاد موجة تصعيد جديدة مع إيران. وأضاف ناريشكين: "المفاوضات جارية، والأطراف تتبادل مقترحات اتفاق سلام، لكن لا يبدو أن هناك نهاية لهذا الصراع في الأفق".
وقال: "كانت واشنطن وتل أبيب تعوّلان على نصر سهل نسبياً، لكن الأمور لم تجرِ على هذا النحو. لقد أظهر الشعب الإيراني والدولة والقوات المسلحة شجاعةً وصموداً. ولا تزال إيران تمتلك قدرات عسكرية".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ناريشكين: إرادة إيران الصلبة أثبتت أن الإملاءات لم تعد ممكنة اليوم
ناريشكين يتحدث عن اتصالات مع وكالة المخابرات الأمريكية بشأن إيران
