https://sarabic.ae/20260514/ناريشكين-إن-لم-يحل-الصراع-في-أوكرانيا-دبلوماسيا-فلدى-روسيا-كل-الإمكانيات-للقيام-بذلك-عسكريا-1113403535.html

ناريشكين: إن لم يحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا فلدى روسيا كل الإمكانيات للقيام بذلك عسكريا

ناريشكين: إن لم يحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا فلدى روسيا كل الإمكانيات للقيام بذلك عسكريا

سبوتنيك عربي

أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أنه إذا لم يتم حل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيًا، فإن لدى روسيا كل الأسباب والفرص للقيام بذلك من خلال... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T09:19+0000

2026-05-14T09:19+0000

2026-05-14T09:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113403376_0:152:2620:1626_1920x0_80_0_0_1332757766e496d6253d65aab5ddf8e4.jpg

وقال ناريشكين للصحفيين: "إذا فشلت الوسائل الدبلوماسية، فإن روسيا تمتلك كل الأسس القانونية والإمكانات اللازمة للقيام بذلك من خلال الوسائل العسكرية والتقنية. والاتجاه واضح: فمنذ بداية هذا العام، 2026، حرر الجيش الروسي ما يقرب من 80 بلدة كبيرة وصغيرة، ويستمر التحرك في اتجاه واحد - الغرب".وتابع: "منذ بداية العدوان العسكري الذي شنه نظام كييف على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أي منذ عام 2014، دأبت روسيا، والرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، على تقديم مقترحات لحل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع. ولا يزال الجانب الروسي يقدم هذه المقترحات".وبشأن الصراع مع إيران، أشار ناريشكين إلى أنه لا يمكن استبعاد موجة تصعيد جديدة مع إيران. وأضاف ناريشكين: "المفاوضات جارية، والأطراف تتبادل مقترحات اتفاق سلام، لكن لا يبدو أن هناك نهاية لهذا الصراع في الأفق".وقال: "كانت واشنطن وتل أبيب تعوّلان على نصر سهل نسبياً، لكن الأمور لم تجرِ على هذا النحو. لقد أظهر الشعب الإيراني والدولة والقوات المسلحة شجاعةً وصموداً. ولا تزال إيران تمتلك قدرات عسكرية".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ناريشكين: إرادة إيران الصلبة أثبتت أن الإملاءات لم تعد ممكنة اليومناريشكين يتحدث عن اتصالات مع وكالة المخابرات الأمريكية بشأن إيران

https://sarabic.ae/20260415/ناريشكين-أوروبا-تعارض-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-بسبب-استثماراتها-الضخمة-في-الحرب-1112593392.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا