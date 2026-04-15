ناريشكين: أوروبا تعارض تسوية سلمية في أوكرانيا بسبب استثماراتها الضخمة في الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ناريشكين: أوروبا تعارض تسوية سلمية في أوكرانيا بسبب استثماراتها الضخمة في الحرب
صرّح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، بأنه تم التوصل إلى تفاهم عام بشأن سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا خلال قمة أنكوريج في... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال ناريشكين للصحفيين، عقب اجتماع مشترك لمجلسي إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ولجنة أمن الدولة في بيلاروسيا: "في أغسطس من العام الماضي، وخلال قمة (روسيا وأمريكا) في أنكوريج، تم التوصل إلى تفاهم مشترك لسلام عادل بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي والبيروقراطية الأوروبية تعارض بشكل قاطع التسوية السلمية".
ناريشكين: أوروبا تعارض تسوية سلمية في أوكرانيا بسبب استثماراتها الضخمة في الحرب

صرّح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، بأنه تم التوصل إلى تفاهم عام بشأن سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا خلال قمة أنكوريج في أغسطس/آب 2025، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعارض هذا المسار.
وقال ناريشكين للصحفيين، عقب اجتماع مشترك لمجلسي إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ولجنة أمن الدولة في بيلاروسيا: "في أغسطس من العام الماضي، وخلال قمة (روسيا وأمريكا) في أنكوريج، تم التوصل إلى تفاهم مشترك لسلام عادل بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي والبيروقراطية الأوروبية تعارض بشكل قاطع التسوية السلمية".

وتابع: "مع ذلك، فإن أطراف الاتحاد الأوروبي والبيروقراطية الأوروبية تعارض هذا السلام بشكل قاطع. وهذا أمر مفهوم، فقد استثمروا بكثافة في الحرب".

وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام عادل بالشروط، أكرر، المتفق عليها في ألاسكا، فسيدرك سكان الدول الأوروبية أن مثل هذا الاتفاق يختلف جوهريا عن التصريحات الصادرة في العواصم الأوروبية حول "الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا".
وأوضح ناريشكين: "سيدرك سكان أوروبا حينها أنهم أُجبروا على تقديم تضحيات كبيرة على الصعيد الاقتصادي".

وأوضح أن الوضع على الحدود الغربية لروسيا وبيلاروسيا يمكن وصفه بالمتوتر، وقال: "أنتم على حق تمامًا يوصف الوضع بأنه متوتر للغاية. نشهد تزايدًا لعسكرة الاقتصاد في دول البلطيق وبولندا، وتكثيفًا للبناء العسكري، وتطويرًا لقدرات التعبئة في أراضي دول البلطيق وبولندا".

وتابع: "وفي إطار هذا الهدف الأساسي، نقوم بعمليات استخباراتية مشتركة مع زملائنا البيلاروسيين لتحديد ومواجهة النوايا الخبيثة للقوى الخارجية، التي تهدف إلى الإضرار بدولتينا ودولة الاتحاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وفي السياق ذاته، أكد ناريشكين أن نتائج الجولة الأولى من المفاوضات بشأن إيران تشير إلى أن معارضي طهران يدركون أن الوضع قد يصل إلى طريق مسدود.

وتابع: "لقد عرضت روسيا مرارًا إمكانياتها وخدماتها، سواء بصفتها وسيطا أو كمنصة لعقد مفاوضات ثنائية"، مضيفا: "إن موقف إيران الصلب وإرادتها أثبتا أن العالم قد تغير بالفعل، وأنه أصبح يتجه أكثر فأكثر نحو تعددية الأقطاب؛ فمثل هذه الإملاءات تجاه إيران والدول الأخرى لم تعد ببساطة ممكنة اليوم".

وأكمل: "من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات غدًا في إسلام آباد. نتطلع إلى نتائج إيجابية تدريجية، وإلا فقد يصل التصعيد إلى أقصى حدوده ويؤدي إلى عواقب وخيمة. يجب على العالم تجنب ذلك".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران
