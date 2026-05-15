إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لـ"حماس"
© REUTERS Dawoud Abu Alkasحريق يندلع في شقة سكنية بعد قصف إسرائيلي، بحسب وزارة الصحة، في مدينة غزة، 15 مايو/ أيار 2026
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي شنَّ ضربات في قطاع غزة استهدفت، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية"، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الدفاع.
وأضاف كاتس في بيان أن "الحداد يُعدّ أحد المسؤولين الرئيسيين عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023"، متهمًا إياه "بالمسؤولية عن مقتل وإصابة واختطاف عدد كبير من الإسرائيليين، إضافة إلى احتجاز رهائن وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية".
בהנחייה של רה"מ בנימין נתניהו ושלי, צה"ל תקף כעת בעזה את רב המרצחים עז א-דין אל חדאד - מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 15, 2026
חדאד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.
הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות…
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه، أن الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يواصلان تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى إحباط ما وصفها بالتهديدات بشكل استباقي، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل ملاحقة جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووجّه رسالة قال فيها إن كل من يسعى لاستهداف الإسرائيليين "ستصل إليه إسرائيل عاجلًا أم آجلًا".