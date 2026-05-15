الهند والإمارات تعززان شراكتهما باتفاقيات جديدة في الدفاع والطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/الهند-والإمارات-تعززان-شراكتهما-باتفاقيات-جديدة-في-الدفاع-والطاقة-1113447171.html
الهند والإمارات تعززان شراكتهما باتفاقيات جديدة في الدفاع والطاقة
الهند والإمارات تعززان شراكتهما باتفاقيات جديدة في الدفاع والطاقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند والإمارات العربية المتحدة توصلتا، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن إطار شراكة دفاعية إستراتيجية، وذلك خلال... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T13:31+0000
2026-05-15T13:31+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113447014_0:121:1200:796_1920x0_80_0_0_2770b75b6230e3672a7417b31abe93ca.jpg
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الجانبين وقّعا أيضا اتفاقيات تتعلق بالاحتياطيات الإستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المسال، بما يعزز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين. وأضاف البيان أن الشراكة الدفاعية الإستراتيجية تشمل تعميق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التدريب العسكري والمناورات المشتركة والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار للشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب اتفاقيتين إستراتيجيتين بين "أدنوك" وشركات هندية للتعاون في مجال الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية وتوريد غاز البترول المسال إلى الهند، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "G42" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة الهندي لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في الهند، في خطوة تعزز التعاون التقني والرقمي بين الجانبين. وفي القطاع البحري، وقّعت شركة كوشين لبناء السفن الهندية وشركة درايدوكس وورلد اتفاقية لإنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، إضافة إلى مذكرة تعاون لتنمية المهارات في مجال إصلاح السفن والملاحة البحرية. وعلى الصعيد الاستثماري، أعلن الجانبان عن سلسلة استثمارات إماراتية كبرى في السوق الهندية، أبرزها استثمار من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم للاستحواذ على حصة 60% في بنك "RBL" الهندي، إلى جانب استثمار من جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 3.67 مليار درهم في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، فضلاً عن استثمار مماثل من الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة في شركة "SAMMAN CAPITAL" الهندية.
https://sarabic.ae/20230809/البحرية-الهندية-تعزز-التعاون-الدفاعي-مع-الإمارات-1079914461.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113447014_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_49226d4c347c3bc8d3b38c84ca529267.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الهند والإمارات تعززان شراكتهما باتفاقيات جديدة في الدفاع والطاقة

13:31 GMT 15.05.2026
© REUTERS Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Courtالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يلتقي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال حفل استقبال رسمي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 15 مايو/ أيار 2026
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يلتقي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال حفل استقبال رسمي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 15 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© REUTERS Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند والإمارات العربية المتحدة توصلتا، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن إطار شراكة دفاعية إستراتيجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الجانبين وقّعا أيضا اتفاقيات تتعلق بالاحتياطيات الإستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المسال، بما يعزز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.
وأضاف البيان أن الشراكة الدفاعية الإستراتيجية تشمل تعميق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التدريب العسكري والمناورات المشتركة والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات.
وشملت الاتفاقيات توقيع إطار للشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب اتفاقيتين إستراتيجيتين بين "أدنوك" وشركات هندية للتعاون في مجال الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية وتوريد غاز البترول المسال إلى الهند، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "G42" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة الهندي لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في الهند، في خطوة تعزز التعاون التقني والرقمي بين الجانبين.
فرقاطة تاركاش التابعة للبحرية الهندية في سان بطرسبرج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
البحرية الهندية تعزز التعاون الدفاعي مع الإمارات
9 أغسطس 2023, 13:48 GMT
وفي القطاع البحري، وقّعت شركة كوشين لبناء السفن الهندية وشركة درايدوكس وورلد اتفاقية لإنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، إضافة إلى مذكرة تعاون لتنمية المهارات في مجال إصلاح السفن والملاحة البحرية.
وعلى الصعيد الاستثماري، أعلن الجانبان عن سلسلة استثمارات إماراتية كبرى في السوق الهندية، أبرزها استثمار من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم للاستحواذ على حصة 60% في بنك "RBL" الهندي، إلى جانب استثمار من جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 3.67 مليار درهم في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، فضلاً عن استثمار مماثل من الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة في شركة "SAMMAN CAPITAL" الهندية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала