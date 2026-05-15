الهند والإمارات تعززان شراكتهما باتفاقيات جديدة في الدفاع والطاقة
© REUTERS Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Courtالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يلتقي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال حفل استقبال رسمي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 15 مايو/ أيار 2026
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند والإمارات العربية المتحدة توصلتا، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن إطار شراكة دفاعية إستراتيجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الجانبين وقّعا أيضا اتفاقيات تتعلق بالاحتياطيات الإستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المسال، بما يعزز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.
وأضاف البيان أن الشراكة الدفاعية الإستراتيجية تشمل تعميق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التدريب العسكري والمناورات المشتركة والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات.
This UAE visit also saw the conclusion of key agreements across vital areas such as energy, defence, infrastructure, shipping and advanced technology, giving fresh impetus to the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership. In another important development, UAE announced… pic.twitter.com/SMdxpsM0ka— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
وشملت الاتفاقيات توقيع إطار للشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب اتفاقيتين إستراتيجيتين بين "أدنوك" وشركات هندية للتعاون في مجال الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية وتوريد غاز البترول المسال إلى الهند، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "G42" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة الهندي لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في الهند، في خطوة تعزز التعاون التقني والرقمي بين الجانبين.
وفي القطاع البحري، وقّعت شركة كوشين لبناء السفن الهندية وشركة درايدوكس وورلد اتفاقية لإنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، إضافة إلى مذكرة تعاون لتنمية المهارات في مجال إصلاح السفن والملاحة البحرية.
وعلى الصعيد الاستثماري، أعلن الجانبان عن سلسلة استثمارات إماراتية كبرى في السوق الهندية، أبرزها استثمار من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم للاستحواذ على حصة 60% في بنك "RBL" الهندي، إلى جانب استثمار من جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 3.67 مليار درهم في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، فضلاً عن استثمار مماثل من الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة في شركة "SAMMAN CAPITAL" الهندية.