دراسة: تطوير جلطة اصطناعية للسيطرة على النزيف الحاد في غضون خمس ثوان فقط
سبوتنيك عربي
في إنجاز علمي قد يحدث تحولاً في طب الطوارئ، نجح باحثون من جامعة ماكغيل الكندية في تطوير جلطة دموية اصطناعية تتمتع بقدرة تحمل تفوق الجلطات الطبيعية بـ13 مرة، ما... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T12:44+0000
في إنجاز علمي قد يحدث تحولاً في طب الطوارئ، نجح باحثون من جامعة ماكغيل الكندية في تطوير جلطة دموية اصطناعية تتمتع بقدرة تحمل تفوق الجلطات الطبيعية بـ13 مرة، ما قد يمنح الأطباء وسيلة أكثر فاعلية للسيطرة على النزيف الحاد وإنقاذ حياة المصابين في الحوادث والعمليات الجراحية المعقدة.
ووفق دراسة نشرت في مجلة "نيتشر"، تعتمد التقنية الجديدة، التي تحمل اسم "كليك كلوتينغ"، على تعزيز دور خلايا الدم الحمراء في عملية التخثر، بدلاً من الاعتماد الكامل على الآلية الطبيعية للجسم، بحسب ما ذكر موقع
"ساينس أليرت".
وتقوم التقنية على تفاعل كيميائي سريع وآمن يربط البروتينات الموجودة على سطح خلايا الدم
الحمراء، ما يؤدي خلال خمس ثوانٍ فقط إلى تكوين مادة هلامية متماسكة أطلق عليها الباحثون اسم "سيتوغيل".
وقال الباحث الصيني جيانيو لي، المعد الرئيسي للدراسة، إن خلايا الدم الحمراء يمكن أن تؤدي دوراً بنيوياً مهماً عند تعديلها بالطريقة المناسبة، الأمر الذي يسمح بإنتاج مواد حيوية أكثر صلابة وكفاءة في وقف النزيف وتسريع ترميم الأنسجة المتضررة.
وأظهرت التجارب المخبرية والدراسات التي أجريت على القوارض نتائج واعدة، حيث نجح "سيتوغيل" في وقف النزيف
بسرعة، مع تسجيل استجابة مناعية محدودة وعدم ظهور مؤشرات سُمية في الأعضاء الحيوية.
ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تتحول مستقبلاً إلى أداة فعالة في أقسام الطوارئ وعلاج الإصابات الخطرة، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها عامل الوقت حاسماً بين الحياة والموت.