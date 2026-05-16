أردوغان: الاستفزازات الإسرائيلية فاقمت أزمات الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة تُعد من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T12:28+0000

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم السبت، على متن الطائرة أثناء عودته من تركمانستان، أن تصاعد التوترات الإقليمية يستدعي وضع حد لما وصفه بالاستفزازات الإسرائيلية، والعمل على إرساء سلام حقيقي ودائم في المنطقة. وأكد الرئيس التركي أن حل أزمات الشرق الأوسط يجب أن يكون بأيدي دول المنطقة نفسها، داعيًا إلى تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار، ووقف ما سماه "المؤامرات الدموية"، مشددًا على أن تحقيق استقرار دائم يتطلب التخلي عن الحسابات قصيرة الأمد. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، الخميس الماضي، أن المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة كشفت بوضوح "فشل النظام الدولي الحالي"، وأن "إسرائيل تدوس على القيم الإنسانية المشتركة بجرائمها ضد الإنسانية".وأشار الرئيس التركي إلى أن منظمة الدول التركية أصبحت فاعلًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار والازدهار في أوراسيا، بفضل ما وصفه بـ"المسؤولية الإقليمية المشتركة"، لافتًا إلى أن العلاقات بين تركيا وكازاخستان تشهد تناميًا متواصلًا عبر التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والثقافة.وأوضح أردوغان أن الرؤية التي تطرحها تركيا تستهدف ليس فقط معالجة أزمات الحاضر، بل أيضا المساهمة في تشكيل عالم متعدد الأقطاب في المستقبل، مؤكدًا أن أنقرة تواصل دعم السلام والعدالة والازدهار المشترك من خلال تعزيز التضامن داخل العالم التركي على أساس التاريخ المشترك والوعي الحضاري.

