أردوغان: الاستفزازات الإسرائيلية فاقمت أزمات الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: الاستفزازات الإسرائيلية فاقمت أزمات الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة تُعد من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
أردوغان: الاستفزازات الإسرائيلية فاقمت أزمات الشرق الأوسط

12:28 GMT 16.05.2026
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة تُعد من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على توسيع نطاق الحرب بما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم السبت، على متن الطائرة أثناء عودته من تركمانستان، أن تصاعد التوترات الإقليمية يستدعي وضع حد لما وصفه بالاستفزازات الإسرائيلية، والعمل على إرساء سلام حقيقي ودائم في المنطقة.
وأكد الرئيس التركي أن حل أزمات الشرق الأوسط يجب أن يكون بأيدي دول المنطقة نفسها، داعيًا إلى تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار، ووقف ما سماه "المؤامرات الدموية"، مشددًا على أن تحقيق استقرار دائم يتطلب التخلي عن الحسابات قصيرة الأمد.

كما شدد أردوغان على أهمية أن تدافع دول المنطقة عن حقوق شعوبها ومصالحها الوطنية، بعيدًا عن تأثير الشراكات الدولية أو الأطراف غير الإقليمية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، الخميس الماضي، أن المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة كشفت بوضوح "فشل النظام الدولي الحالي"، وأن "إسرائيل تدوس على القيم الإنسانية المشتركة بجرائمها ضد الإنسانية".
وجاءت تصريحات أردوغان في مقال بعنوان "مفتاح السلام في أوراسيا: العالم التركي"، إذ شدد أن تركيا تنتهج سياسة تقوم على السلام والدبلوماسية والإنصاف، بعيدًا عن تعميق الصراعات، وأن أنقرة تواصل تحمل مسؤولياتها إقليميا ودوليا من أجل بناء نظام عالمي عادل قائم على "قواعد قابلة للتنفيذ".

وأشار الرئيس التركي إلى أن منظمة الدول التركية أصبحت فاعلًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار والازدهار في أوراسيا، بفضل ما وصفه بـ"المسؤولية الإقليمية المشتركة"، لافتًا إلى أن العلاقات بين تركيا وكازاخستان تشهد تناميًا متواصلًا عبر التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والثقافة.
وأوضح أردوغان أن الرؤية التي تطرحها تركيا تستهدف ليس فقط معالجة أزمات الحاضر، بل أيضا المساهمة في تشكيل عالم متعدد الأقطاب في المستقبل، مؤكدًا أن أنقرة تواصل دعم السلام والعدالة والازدهار المشترك من خلال تعزيز التضامن داخل العالم التركي على أساس التاريخ المشترك والوعي الحضاري.
