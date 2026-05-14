أردوغان: مأساة غزة كشفت فشل النظام الدولي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة كشفت بوضوح "فشل النظام الدولي الحالي"، وأن "إسرائيل تدوس على القيم...
2026-05-14T13:34+0000
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة كشفت بوضوح "فشل النظام الدولي الحالي"، وأن "إسرائيل تدوس على القيم الإنسانية المشتركة بجرائمها ضد الإنسانية".
وجاءت تصريحات أردوغان في مقال
بعنوان "مفتاح السلام في أوراسيا: العالم التركي"، إذ شدد أن تركيا تنتهج سياسة تقوم على السلام والدبلوماسية والإنصاف، بعيدا عن تعميق الصراعات، وأن أنقرة تواصل تحمل مسؤولياتها إقليميا ودوليا من أجل بناء نظام عالمي عادل قائم على "قواعد قابلة للتنفيذ".
وأشار الرئيس التركي إلى أن منظمة الدول التركية أصبحت فاعلا رئيسيا في تعزيز الاستقرار والازدهار في أوراسيا، بفضل ما وصفه بـ"المسؤولية الإقليمية المشتركة"، لافتًا إلى أن العلاقات بين تركيا وكازاخستان تشهد تناميًا متواصلا عبر التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والثقافة.
وأوضح أردوغان أن الرؤية التي تطرحها تركيا تستهدف ليس فقط معالجة أزمات الحاضر، بل أيضا الإسهام في تشكيل عالم متعدد الأقطاب في المستقبل، مؤكدا أن أنقرة تواصل دعم السلام والعدالة والازدهار المشترك من خلال تعزيز التضامن داخل العالم التركي على أساس التاريخ المشترك والوعي الحضاري.