الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد الجناح العسكري في حركة "حماس" عز الدين الحداد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد الجناح العسكري في حركة "حماس" عز الدين الحداد
سبوتنيك عربي
2026-05-16T10:07+0000
2026-05-16T10:30+0000
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد الجناح العسكري في حركة "حماس" عز الدين الحداد

10:07 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 10:30 GMT 16.05.2026)
© REUTERS Dawoud Abu Alkasتشييع جثامين منسوبة لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وعائلته في مدينة غزة، 16 مايو/ أيار 2026
تشييع جثامين منسوبة لقائد الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عز الدين الحداد، وعائلته في مدينة غزة، 16 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© REUTERS Dawoud Abu Alkas
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وأصدر تقييمًا للوضع عقب تنفيذ العملية.
وأضاف في بيان له، أن عملية اغتيال الحداد تمثل "نجاحا عملياتيا كبيرا"، تحقق بتعاون بين القيادة الجنوبية والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتبر أن العملية تشكل "خطوة مهمة" نحو تحقيق أهدافه العسكرية.
وأضاف الجيش أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات رهائن إسرائيليين عادوا من قطاع غزة، واصفا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة جميع المشاركين في الهجوم "حتى الوصول إليهم جميعاً"، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان أصدر تعليمات برفع مستوى الجاهزية العملياتية في القيادة الجنوبية، والرد الفوري على أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي شنَّ ضربات في قطاع غزة استهدفت عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية"، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الدفاع.
الجيش الإسرائيلي: القضاء على عناصر من قوات "النخبة" التابعة لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة
10 مايو, 15:32 GMT
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه، أن الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يواصلان تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى إحباط ما وصفها بالتهديدات بشكل استباقي، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل ملاحقة جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووجّه رسالة قال فيها إن كل من يسعى لاستهداف الإسرائيليين "ستصل إليه إسرائيل عاجلا أم آجلا".
