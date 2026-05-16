https://sarabic.ae/20260516/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-الذراع-العسكري-في-حركة-حماس-عز-الدين-الحداد---عاجل-1113466920.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد الجناح العسكري في حركة "حماس" عز الدين الحداد

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد الجناح العسكري في حركة "حماس" عز الدين الحداد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وأصدر تقييمًا للوضع عقب تنفيذ العملية. 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T10:07+0000

2026-05-16T10:07+0000

2026-05-16T10:30+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113466762_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3cd306461feffb333793f56bd7dfb623.jpg

وأضاف في بيان له، أن عملية اغتيال الحداد تمثل "نجاحا عملياتيا كبيرا"، تحقق بتعاون بين القيادة الجنوبية والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتبر أن العملية تشكل "خطوة مهمة" نحو تحقيق أهدافه العسكرية.وأضاف الجيش أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات رهائن إسرائيليين عادوا من قطاع غزة، واصفا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة جميع المشاركين في الهجوم "حتى الوصول إليهم جميعاً"، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان أصدر تعليمات برفع مستوى الجاهزية العملياتية في القيادة الجنوبية، والرد الفوري على أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي شنَّ ضربات في قطاع غزة استهدفت عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية"، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الدفاع.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه، أن الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يواصلان تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى إحباط ما وصفها بالتهديدات بشكل استباقي، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل ملاحقة جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووجّه رسالة قال فيها إن كل من يسعى لاستهداف الإسرائيليين "ستصل إليه إسرائيل عاجلا أم آجلا".

https://sarabic.ae/20260510/الجيش-الإسرائيلي-القضاء-على-عناصر-من-قوات-النخبة-التابعة-لحركة-حماس-جنوبي-قطاع-غزة-1113303781.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي